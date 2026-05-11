День рождения обернулся трагедией: 7-летний мальчик утонул в бассейне

Бассейн / © pixabay.com

Празднование детского дня рождения в эквадорском городе Тарки превратилось в ужас. Семилетний мальчик незаметно ушел под воду в бассейне отеля и умер, несмотря на длительные усилия спасателей.

Об этом сообщает Daily Star.

По предварительной информации, инцидент произошел в 9 мая, когда мальчик зашел в бассейн, а взрослые этого не заметили. Уже через несколько минут в отель прибыли пожарно-спасательные подразделения из города Манта. Несмотря на длительные реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось — медики констатировали смерть.

Мальчик проживал вместе с родителями и, как сообщают знакомые семьи, должен был отпраздновать свое восьмилетие 19 мая.

Этот случай стал уже пятым смертельным утоплением в регионе с начала года.

Издание отметило, что на фоне этой трагедии внимание привлекла и история хирурга-ортопеда, которая утверждает, что пережила «потусторонний опыт» после почти 30 мин. под водой во время аварии на байдарке, а после возвращения к жизни якобы получила предчувствие смерти собственного сына.

Доктор Мэри Нил в 1999 году сплавлялась на байдарках вместе с друзьями в Чили, когда ее затянуло под воду возле водопада. Женщина оставалась заблокированной без доступа к кислороду в течение 24 мин., пока врачам в конце концов не удалось ее реанимировать.

После спасения Нил описала пережитое как «самое удивительное приключение» в своей жизни. По словам врача, она якобы побывала в раю и пережила переосмысление своей жизни. Отвечая на вопрос о том, помнит ли она момент перехода в «другой мир», женщина заявила, что ее дух покинул тело в тот момент, когда она выпала из лодки, а в потустороннем мире ее якобы встретили очень тепло.

Напомним, в итальянском городе Кастельфорте во время празднования своего 7-летия погиб Габриэле Петруччи. Мальчика затянуло во всасывающую трубу бассейна, когда он находился на мелководье рядом с родителями. Отец и еще трое людей пытались вытащить ребенка, но смогли освободить его только после отключения насоса. Несмотря на усилия медиков, мальчик умер.

