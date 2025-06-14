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День рождения Трампа американцы отметили масштабными протестами: фото
Одна из претензий организаторов протеста касается проведения помпезного военного парада в Вашингтоне.
В субботу, 14 июня, когда президент США Дональд Трамп празднует свое 79-летие, десятки тысяч американцев вышли на акции протеста под лозунгом «Без королей». Люди протестуют против авторитарной политики американского лидера и его попыток поставить себя выше закона. Одна из претензий организаторов протеста касается проведения помпезного военного парада в Вашингтоне, который они расценивают как расточительную прихоть Трампа.
Об этом сообщает Reuters
Митинги в знак протеста против агрессивной политики Трампа состоялись в крупных городах от Нью-Йорка до Атланты и Лос-Анджелеса.
Эти протесты стали крупнейшим проявлением оппозиции к американскому лидеру с момента его возвращения к власти в январе этого года и произошли в тот же день, когда тысячи военнослужащих и военной техники пройдут маршем на параде, который официально приурочен к 250-летию армии США, а неофициально считается подарком ко дню рождения Трампа.
Люди, направлявшиеся в Вашингтон на парад, столкнулись с массивным присутствием охраны: около 30 км черной ограды высотой 2,4 м, большая часть которой была усилена бетонными дорожными барьерами, окружавшей улицы и окружающие достопримечательности, включая Монумент Вашингтона.
Как сообщили агентству Reuters официальные лица США, празднования будут стоить армии США от 25 до 45 миллионов долларов. Это включает сам парад, а также расходы на перевозку оборудования, жилье и питание военнослужащих.
Критики назвали парад авторитарной демонстрацией власти, которая является расточительной, особенно учитывая заявления Трампа о желании сократить расходы во всем федеральном правительстве.
Антитрамповские группы запланировали почти 2000 демонстраций разного масштаба по всей стране.
Особая атмосфера царила в Лос-Анджелесе, куда из-за протестов против мигрантской политики Трамп направил войска Национальной гвардии и морскую пехоту США. Лос-Анджелес является столицей штата, который голосует за демократов. Развертывание войск в городе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обжаловал в суде.
Перед мэрией Лос-Анджелеса сотни людей собрались еще за час до начала основного протеста «Без королей». Толпу оживляла барабанная группа с танцорами коренных американцев, десятки людей размахивали американскими и мексиканскими флагами на фоне усиленного присутствия правоохранителей.
В Вашингтоне протестуют небольшие группы людей с плакатами с надписями, в частности «Войска почета (не Трампу)», «Без королей» и «Без королей с 1776 года».
По крайней мере одна организация имеет разрешение на проведение марша в центре Вашингтона, который завершится митингом напротив Белого дома. Трамп предостерег людей от протестов на самом параде, заявив, что «их встретят очень большой силой».
Члены ультраправой группы Proud Boys появились на протесте «Без королей» в Атланте, одетые в характерные черно-желтые цвета группы.
Протесты и любая реакция правоохранительных органов создадут контрастный фон для круглодневного празднования истории армии США, которое имеет целью почтить различные эпохи военной истории с помощью униформы и военного оружия из тех периодов.
Напомним, ранее появились предположения, что помпезный военный парад в Вашингтоне 14 июня могут отменить из-за объявленного на этот день штормового предупреждения.