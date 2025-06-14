День рождения Трампа американцы отметили масштабными протестами: фото

Протесты против Трампа / © Associated Press

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В субботу, 14 июня, когда президент США Дональд Трамп празднует свое 79-летие, десятки тысяч американцев вышли на акции протеста под лозунгом «Без королей». Люди протестуют против авторитарной политики американского лидера и его попыток поставить себя выше закона. Одна из претензий организаторов протеста касается проведения помпезного военного парада в Вашингтоне, который они расценивают как расточительную прихоть Трампа.

Об этом сообщает Reuters

Митинги в знак протеста против агрессивной политики Трампа состоялись в крупных городах от Нью-Йорка до Атланты и Лос-Анджелеса.

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Эти протесты стали крупнейшим проявлением оппозиции к американскому лидеру с момента его возвращения к власти в январе этого года и произошли в тот же день, когда тысячи военнослужащих и военной техники пройдут маршем на параде, который официально приурочен к 250-летию армии США, а неофициально считается подарком ко дню рождения Трампа.

© Associated Press

Люди, направлявшиеся в Вашингтон на парад, столкнулись с массивным присутствием охраны: около 30 км черной ограды высотой 2,4 м, большая часть которой была усилена бетонными дорожными барьерами, окружавшей улицы и окружающие достопримечательности, включая Монумент Вашингтона.

© Associated Press

Как сообщили агентству Reuters официальные лица США, празднования будут стоить армии США от 25 до 45 миллионов долларов. Это включает сам парад, а также расходы на перевозку оборудования, жилье и питание военнослужащих.

Критики назвали парад авторитарной демонстрацией власти, которая является расточительной, особенно учитывая заявления Трампа о желании сократить расходы во всем федеральном правительстве.

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© Associated Press

Антитрамповские группы запланировали почти 2000 демонстраций разного масштаба по всей стране.

Особая атмосфера царила в Лос-Анджелесе, куда из-за протестов против мигрантской политики Трамп направил войска Национальной гвардии и морскую пехоту США. Лос-Анджелес является столицей штата, который голосует за демократов. Развертывание войск в городе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обжаловал в суде.

© Associated Press

Перед мэрией Лос-Анджелеса сотни людей собрались еще за час до начала основного протеста «Без королей». Толпу оживляла барабанная группа с танцорами коренных американцев, десятки людей размахивали американскими и мексиканскими флагами на фоне усиленного присутствия правоохранителей.

© Associated Press

В Вашингтоне протестуют небольшие группы людей с плакатами с надписями, в частности «Войска почета (не Трампу)», «Без королей» и «Без королей с 1776 года».

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По крайней мере одна организация имеет разрешение на проведение марша в центре Вашингтона, который завершится митингом напротив Белого дома. Трамп предостерег людей от протестов на самом параде, заявив, что «их встретят очень большой силой».

© Associated Press

Члены ультраправой группы Proud Boys появились на протесте «Без королей» в Атланте, одетые в характерные черно-желтые цвета группы.

Протесты и любая реакция правоохранительных органов создадут контрастный фон для круглодневного празднования истории армии США, которое имеет целью почтить различные эпохи военной истории с помощью униформы и военного оружия из тех периодов.

© Associated Press

Напомним, ранее появились предположения, что помпезный военный парад в Вашингтоне 14 июня могут отменить из-за объявленного на этот день штормового предупреждения.

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