День руин: по Европе пронесся самый мощный шторм за последние 30 лет

День руин: по Европе пронесся самый мощный шторм за последние 30 лет

Порывы ветра доходили почти до двухсот километров в час.

Мощный шторм обрушился на Британию, Нидерланды, Данию, Бельгию и Германию. В этих европейских странах уже научилась справляться со стихийными катаклизмами, но все равно непогода стала причиной гибели не менее 9 человек. Шторм называют самым мощным за три последних десятилетия, а такой силы ветра — около двухсот километров в час — здесь не фиксировали никогда в истории.

Об этом идет речь 19 февраля в сюжете ТСН.19:30.

В Лондоне впервые в истории было объявлено красное погодное предупреждение. В столице Великобритании в этот день едва садились самолеты – некоторые просто зависали в воздухе, а некоторые не решались коснуться посадочной полосы и слетали снова. Порывы ветра доходили почти до двухсот километров в час.

Из самого известного стадиона города "Уэмбли" ветром сорвало купол. Власти призвали британцев не делать на фоне шторма селфи, потому что это опасно для жизни.

Мэр Лондона Садик Хан сообщил о четырех погибших — из-за обрушенных деревьев. Железнодорожное сообщение было сорвано по всей стране из-за того, что колеи были завалены деревьями.

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В Нидерландах упавшие деревья стали причиной смерти еще трех человек.

В Германии жертв могло быть не двое, а трое, но спасатели в Гамбурге успели вовремя вытащить из машины водителя, не заметившего глубины воды, когда пытался успеть проехать по улице, по которой уже запретили двигаться.

"Я, конечно, видел воду, но думал проеду по краю. Когда понял, насколько глубоко стало поздно. Двигатель замер, вода прибывала”, — рассказывал спасенный водитель.

Жительница бельгийского Брюсселя Мариам не припоминает штормов такой силы за всю свою жизнь. Ветер чуть не свалил ее с ног во время прогулки с детской коляской.

“Я бы упала, если бы женщина не помогла мне с коляской, а рядом не было забора. Я бы упала и опрокинула коляску. Ветер реально сбивал с ног”, — взволнованно вспоминает она.

Сезон штормов для февраля – привычное явление в Центральной и Северной Европе, но в последние годы стихия стала значительно мощнее.

Великобританией, Нидерландами и еще тремя странами пронесся рекордно сильный шторм | Новости мира

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