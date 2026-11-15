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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Денег нет, добровольцев тоже: российский регион с рекордными потерями оказался в двойном кризисе

Это первый российский регион, прямо признавший такую тенденцию. В то же время, республика занимает первое место в РФ по количеству подтвержденных погибших на фронте, а ее бюджет страдает от значительного дефицита средств.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Армия РФ

Армия РФ / © Associated Press

Власти Башкортостана официально заявили о сокращении количества жителей, которые соглашаются заключать контракты с Минобороны России для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Уменьшение количества желающих отправляться на войну, указанное в пояснительной записке к проекту бюджета Башкортостана на 2027–2028 годы, датированной 11 ноября. Именно этой тенденцией местные власти объясняют сокращение финансирования единовременных выплат за подписание контрактов с российским Минобороны — с 13,6 млрд до 12,6 млрд рублей.

В документе прямо указано, что причиной пересмотра расходов стало «снижение количества граждан, заключающих контракт на прохождение военной службы». При этом размер единовременной выплаты новобранцам пока оставили неизменным — 1 млн рублей. Эта сумма соответствует среднему уровню выплат в России.

Ситуация с набором контрактников разворачивается на фоне значительных потерь республики. По информации «Медиазоны», по состоянию на ноябрь 2026 удалось установить имена 11 990 жителей Башкортостана, погибших в войне против Украины.

По количеству подтвержденных смертей участников так называемой СВО регион опережает все остальные субъекты РФ. В начале 2023 года Башкортостан вошел в пятерку регионов с самым большим количеством погибших, а в сентябре 2024-го возглавил этот рейтинг. С этого времени республика удерживает первую позицию.

В июле 2026 Башкортостан стал первым регионом России, где количество подтвержденных погибших превысило 10 тысяч. За следующие месяцы показатель вырос до 11 990 человек.

Это почти 0,3% всего населения республики. Масштаб потерь сравним с численностью жителей Восточного или Молжаниновского районов Москвы — там проживают примерно 13–15 тысяч человек. Также количество погибших в Башкортостане близится к официальным потерям Советского Союза за всю войну в Афганистане в 1979-1989 годах. Тогда погиб 15051 советский военнослужащий.

Параллельно республика испытывает серьезные бюджетные трудности. Башкортостан относится к российским регионам, где дефицит бюджета стал особенно ощутимой проблемой. Среди причин — сокращение поступлений от налога на прибыль на 38%.

За первые шесть месяцев 2026 года дефицит бюджета региона составил 17,1 млрд. рублей. Это около 71% от запланированного годового показателя.

Из-за нехватки финансов местные власти уже прибегают к сокращению расходов. В частности, уменьшаются расходы на уличное освещение, в 20 раз урезаются выплаты родственникам погибших военных, а также продаются государственные активы. Среди таких решений — передача «Роснефти» остальному пакету акций ПАО АНК «Башнефть», принадлежавшему республике.

О финансовых проблемах Башкортостана в августе говорил и его глава Радий Хабиров. Он пояснил, что в условиях дефицита средств власти вынуждены продавать имущество, поскольку привлечение кредитов на рынке слишком дорого.

«В условиях, когда денег не хватает, естественным процессом является продажа находящегося в собственности, поскольку занимать на рынке дорого», — заявил Хабиров.

Ранее сообщалось, что западные компании потеряли контроль над частью своего бизнеса в России, а их бывшие российские подразделения теперь перечисляют миллиарды рублей в поддержку оккупационной армии.

Мы ранее информировали, что мобилизация в России трансформировалась в тихую и системную машину принуждения, которая действует без громких анонсов и не создает политических рисков.

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