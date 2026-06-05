"Денег у нас нет": украинка откровенно рассказала о жизни в Польше и озвучила цены

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Украинские беженцы охотно делятся своими историями в новых странах в соцсетях. Кто-то рассказывает о преимуществах и недостатках жизни в странах Европы, кто-то показывает цены, а кто-то делится своими историями жизни. Украинка, живущая в Польше, поделилась неприятным фактом о жизни в Польше.

Об этом она рассказала в Instagram.

Цены на жилье в Польше: украинка о недоступной роскоши

Украинка из Мариуполя, которую зовут Валерия Виноградова, поделилась, что недвижимость в Польше, в частности в Кракове, стоит космических цен. Чтобы позволить себе хоть какое-нибудь приличное жилье, придется работать очень много лет.

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Свое имущество девушка потеряла в оккупированном россиянами Мариуполе.

«Я была очень наивна лет шесть назад, когда мы только переехали в Польшу. Я думала: „О, сейчас немного напряжемся, через несколько лет насобираем на первый взнос и возьмем ипотеку“. В 20-м году в ипотеку можно было взять ну тысяч за 700-800 хорошую классную квартиру в Кракове. Трехкомнатную», — делится девушка.

Но инфляция после коронавируса, полномасштабная война в Украине и еще одна инфляция сделали квартиры в Польше почти недоступными. Сейчас за эти же 700–800 тысяч злотых еще нужно поискать хоть какое-то жилье.

«Короче, денег у нас нет. И вряд ли они появятся. В последний год я мирюсь с перспективой, что собственное жилье я, если и куплю, то когда-то, когда дети уже вырастут», — делится Валерия.

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Валерия решила поддержать тех украинцев, которые тоже потеряли все и теперь не могут собрать средства на собственное жилье.

«И это видео для вас, чтобы если у вас тоже нет денег, вы понимали, что вы не одни такие. Потому что все вокруг что-то покупают и у всех деньги есть, кроме меня».

Валерия рассказала, что у ее семьи нет возможности продать что-нибудь в Украине, чтобы хватило хотя бы на первый взнос, ведь все имущество было потеряно в Мариуполе.

В комментариях украинцы поделились и своими историями. В частности, о том, что даже работая вдвоем, невозможно собрать на жилье в Европе.

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«Блин, все время думала, что вы можете себе позволить купить квартиру в ипотеку и вот купите, потому что вы блогерская семья, а блогеры хорошо зарабатывают, могут себе позволить».

«Вроде и не слишком бедные. Мужчина работает в IT и зарабатывает столько, что мы могли бы и во время войны (в первые годы) купить двухкомнатную квартиру себе в Киеве за каких-нибудь 3–5 лет или трехкомнатную квартиру где-то кроме Киева и Львова. Теперь мы в Европе, и мы люксусные бомжи. Без надежды на будущее».

Украинцы за границей рассказали о жизни в других странах — последние новости:

Напомним, украинские пищевые привычки часто отличаются от европейских, из-за чего ассортимент иностранных супермаркетов может удивлять. Украинская беженка и блогер Людмила Русина поделилась в TikTok своими наблюдениями о необычных напитках, которые популярны среди жителей Германии, но кажутся странными для украинцев.

В частности, немцы покупают в магазинах пакетированные соки из капусты, свеклы и ревеня, а в аптеках в лечебных целях продают даже сок из лука. Среди популярных прохладительных напитков выделяют «шпези» (смесь колы и апельсинового лимонада) и «апфельшорле», по вкусу напоминающий украинский «Живчик».

Для украинских беженцев за границей самой большой проблемой остается поиск жилья. Харьковчанка Эльвира, которая попросила убежища в Нидерландах, рассказала о своем непростом пути к арендованному дому после 3,5 лет проживания вместе с партнером в крошечной комнате лагеря для беженцев.

Самостоятельные поиски жилья длились круглый год из-за постоянных отказов арендодателей, а долгожданный переезд сопровождался сильным психологическим стрессом. Женщина признается, что покидать привычную лагерную среду и брать на себя полную ответственность было страшно, но желание изменить жизнь оказалось сильнее страха неизвестности.

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Сейчас пара уже три месяца живет в собственном доме и главным преимуществом называет свободу от строгих лагерных правил, отчетов перед администрацией и очередей в прачечную.

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