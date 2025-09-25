Денежная помощь и поддержка с жильем: как Европа готовится возвращать украинских беженцев домой после войны

Беженцы в Евросоюзе / коллаж / © ТСН.ua

Возвращение миллионов украинских беженцев домой станет одним из самых важных вызовов послевоенного времени.

Евросоюз уже начал готовить план предстоящего возвращения украинских беженцев, который будет работать только после стабилизации ситуации в Украине.

Как Европа планирует возвращать беженцев из Украины домой — читайте в материале ТСН.ua.

Как будет происходить процесс реинтеграции

Совет Европейского Союза принял рекомендации для государств по предстоящему возвращению украинских беженцев. В обнародованных рекомендациях описан процесс, как будет происходить постепенное окончание действия режима временной защиты и какие возможности будут иметь украинцы после этого.

Как разъяснила «Судебно-юридическая газета», когда условия позволят возвращаться в Украину, беженцам придется выбирать:

остаться в ЕС, оформив один из обычных легальных статусов — например, через трудоустройство, обучение или воссоединение с семьей;

вернуться в Украину по специальным программам поддержки от ЕС.

Следует отметить, что режим временной защиты для украинцев будет действовать до 4 марта 2027 года. До этого времени страны ЕС обязаны четко объяснить украинцам все возможные варианты легализации и их последствия.

Тем гражданам Украины, которые захотят вернуться домой, разрешат совершать кратковременные ознакомительные поездки, чтобы оценить обстановку или проверить свое имущество.

После окончания срока защиты заработают программы добровольного возвращения. Они будут включать в себя денежную помощь, поддержку с жильем, медициной и адаптацией.

Также рекомендации от Совета ЕС предусматривают льготы для уязвимых групп. Обучающиеся дети и люди с инвалидностью или серьезными проблемами со здоровьем смогут остаться в странах Евросоюза дольше — по крайней мере, до конца учебного года или до того момента, когда Украина сможет обеспечить им необходимый уход.

Сознательное решение

Европейский Союз считает, что украинцы должны возвращаться домой, принимая решения на основе полной и достоверной информации.

Согласно рекомендациям, страны ЕС обязаны рассказать беженцам о возможности получения других статусов пребывания и обо всех видах поддержки для возвращения.

Для этого правительствам стран предлагают запустить специальные информационные кампании или открыть Хабы единства — специальные центры, финансируемые Евросоюзом.

Эти хабы будут точкой поддержки для украинцев в каждой стране: там помогут с оформлением документов и дадут консультацию по трудоустройству как в стране пребывания, так и в Украине.

Беженцы / © facebook.com/dmsu.gov.ua

В ЕС отмечается, что процесс возвращения беженцев должен быть гуманным, а также учитывать личные обстоятельства каждого человека. Некоторые могут захотеть вернуться сразу, а кому-то понадобится больше времени.

Кроме того, следует учесть, насколько сама Украина готова принять всех назад и обеспечить их стабильную жизнь.

Сколько украинцев готовы вернуться домой

Социолог Евгений Головаха считает, что если война закончится в ближайшее время, то в Украину вернется гораздо меньше беженцев, чем ожидалось в начале.

Он отметил, что в 2022 году возвращения хотели 80% уехавших, но со временем эта готовность уменьшается.

По аналогии с Балканскими войнами, можно ожидать возвращения всего около 30% беженцев. Это повлияет на результат войны, международная поддержка и политика ЕС.

«Украинская ситуация похожа. Если война закончится в ближайшие годы, следует ориентироваться именно на этот показатель», — отметил социолог.

Как отметил Головаха, стимулом для возвращения может стать то, что более 70% уехавших — лица с высшим образованием, которые в Европе часто работают не по специальности. Однако важным барьером являются дети: семьям, где они интегрировались в новую среду, возвращаться будет очень сложно.

Что меняется для украинских беженцев за границей

В Нидерландах украинским мужчинам предлагают самостоятельно обустраивать жилье. Министр по делам убежища и миграции Мона Кейзе заявила, что страна постепенно достигает предела своих возможностей в сфере предоставления убежища.

«Совершенно справедливо, чтобы мужчины, имеющие работу и доход, сами заботились о своем жилье и оплачивали его. К примеру, у родственников, которые уже здесь живут. Также можно попросить помощи у работодателя», — сказала министерша, отметив, что нидерландцы с работой сами решают вопросы жилья.

Также Кейзер заверила, что матери с детьми будут гарантированно сохранять право на государственное убежище.

В то же время в Чехии заговорили о пересмотре прав на пребывание украинских беженцев.

По мнению лидера чешской оппозиции Томио Окамура, массовый наплыв украинцев привел к ухудшению доступности жилья и медицинских услуг для чешских граждан.

Политик отметил, что его позиция основывается на защите интересов чехов, а не на ненависти.

Его партия, в случае победы на выборах в октябре, планирует оставить в стране только украинцев, работающих на непопулярных среди местного населения должностях.

Тем временем в Польше был принят закон, ограничивающий социальные выплаты для украинских беженцев.

Помощь «800+» теперь получат только трудоустроенные украинцы с зарплатой от 50% минимума (2333 злотых), за исключением людей с инвалидностью. Также право на пособие будет ежемесячно проверяться.

Закон также ограничивает доступ взрослых украинцев к некоторым медицинским услугам, но продлевает легальный статус их пребывания до 4 марта 2026 года. Эти изменения внесены после вето президента Кароля Навроцкого, потребовавшего связать помощь с трудоустройством.

Ранее ТСН.ua писал об изменениях от 1 сентября для украинцев за границей. Большинство новшеств касается правил въезда в страны ЕС, предоставления социальной помощи и изменения статуса беженцев.

В то же время в Польше украинцев ждет ряд важных изменений. В частности, новые требования будут касаться социальных выплат, медицинских услуг и водительских прав.

