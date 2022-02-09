Денежный скандал в Хорватии: дизайн первой евро монеты оказался плагиатом

Монета должна содержать изображение куницы.

В Ховатии дизайн первой евро монеты в стране отозвали после обвинений в плагиате.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 февраля.

Дело в том, что присоединиться к еврозоне государство планирует в 2023 году. Готовится тщательно. В частности разрабатывает свой дизайн монет: соответствующий конкурс объявил Нацбанк Хорватии.

Первая монета номиналом в один евро должна была содержать изображение куницы. Именно этот зверь дал когда-то название национальной валюте – хорватской куне, потому что мех животного в свое время был ценным товаром.

В Хорватии разразился денежный скандал из-за обвинений в плагиате | Новости мира

Сейчас фото куницы, использованное в дизайне, стало предметом скандала. Дизайнер обвинил, что он изображение позаимствовал. Вместо оправдываться, победитель решил отказаться от участия в конкурсе, а также вернуть 11 тысяч долларов награды. Как теперь будут определять нового финалиста после скандала, неизвестно.

Как сообщалось, британец нашел в поле в графстве Девон одну из первых золотых монет в Англии "Золотой пенни Генриха III", стоимость которой оценивается более чем в полмиллиона долларов.

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