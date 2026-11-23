Помощь Украине под угрозой / © Associated Press

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Европейским лидерам нужно поскорее увеличить объемы помощи Киеву, ведь для покрытия бюджетных и оборонных расходов до конца 2027 года Украине понадобится ориентировочно 70 миллиардов евро. Часть этой суммы — 45 миллиардов евро — Еврокомиссия предлагает привлечь через займы. Впрочем, воплощение плана упирается в требование единогласного одобрения всеми 27 государствами-членами, что на практике обещает упорные дискуссии.

Об этом сообщает Reuters.

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Помощь Украине под угрозой: что должна сделать Еврокомиссия

Ситуацию с выделением денег Украине усложняет и то, что в ближайшие месяцы энтузиазм некоторых европейских правительств относительно помощи Украине может пойти на спад. Именно поэтому Брюсселю нужно действовать на опережение и зафиксировать долгосрочные финансовые обязательства для Украины.

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Политический календарь Европы на следующий год является рискованным для стран, которые последовательно поддерживают администрацию президента Владимира Зеленского. В частности, социологические опросы во Франции выводят в лидеры президентской гонки главу ультраправых Марин Ле Пен — голосование состоится уже весной.

В то же время в Германии апрельские и майские выборы в земельные парламенты в четырех ключевых регионах могут усилить позиции националистической силы «Альтернатива для Германии».

Наибольшую угрозу интересам Украины несет перспектива победы Ле Пен, которая уже успела предупредить украинского посла в Париже о намерении прекратить помощь. Само по себе прекращение двусторонних программ не стало бы катастрофой: несмотря на громкую риторику президента Эмманюэля Макрона, реальный вклад Парижа оставался одним из самых скромных.

По подсчетам Ukraine Support Tracker от Кильского института мировой экономики, с января 2022 по август 2026 поддержка со стороны Франции не дотянула даже до 8 миллиардов евро, что эквивалентно лишь 0,3% ее ВВП.

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Но Германия направила Украине 31 миллиард евро, а Великобритания — 23 миллиарда евро — по 0,9% годового ВВП для каждого из этих государств. Более того, в денежном измерении Париж уступил даже небольшой Дании, чей вклад достиг 12 миллиардов евро.

В то же время, Ле Пен заверила, что Франция выполнит уже взятые на себя обязательства — в частности, в рамках прошлогоднего общего кредита ЕС для Киева на 90 миллиардов евро.

Хотя такая позиция свидетельствует об определенной преемственности во внешней политике, она совсем не гарантирует согласия возможного будущего президента на дальнейшие пакеты финансовой помощи.

Главная опасность состоит в том, что инициатива Еврокомиссии по привлечению 45 миллиардов евро надолго застрянет в спорах между 27 столицами, после чего новая глава Елисейского дворца окончательно заблокирует ее.

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Почему помощь Украине постоянно сталкивается с блокировкой

Предлагаемый Брюсселем механизм имеет слабое место в самой основе. Еврокомиссия занимает деньги на финансовых рынках и передает их Киеву, а гарантией выступает свободный запас в бюджете ЕС — то есть разница между предельной суммой, которую Брюссель имеет право запросить у стран-членов, и его реальными расходами.

Саму программу помощи без проблем могут принять Европарламент и большинство лидеров на саммите ЕС. Но подкорректировать действующий бюджет под эти нужды удастся только при согласии всех без исключения государств блока, отмечает экономист Лукас Гуттенберг, который возглавляет программу «Будущее Европы» в аналитическом центре «Фонд Бертельсманна».

Чтобы преодолеть сопротивление скептиков, канцлер Германии Фридрих Мерц прибег к жесткому ультиматуму: он пригрозил заблокировать принятие следующего семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, если все 27 государств не поддержат новый пакет для Украины.

Сейчас против выделения денег выступают Словакия, Болгария, Чехия и даже Венгрия. Но все эти страны являются чистыми бенефициарами европейских дотаций, что делает их чувствительными к давлению со стороны доноров.

Даже при таком сценарии согласование кредита на 45 миллиардов евро может растянуться на несколько месяцев. Между тем финансовые потребности Киева могут резко возрасти, если зима окажется сильнее прогнозов, а россияне увеличат удары на энергетическую инфраструктуру и логистические узлы.

Закрыть долгосрочные нужды мог бы другой механизм — использование около 210 миллиардов евро замороженных российских активов через перевод их из-под бельгийской юрисдикции на баланс ЕС. Идею уже публично поддержали четыре бывших министра финансов и обороны стран Евросоюза. Но этот вариант проигрывает в оперативности: он тоже требует единогласного решения всех членов блока и снятия возражений со стороны Бельгии и ряда других стран, включая Францию.

Чтобы не терять драгоценное время на изнурительные торги, компромиссы и шантаж, европейским столицам нужно перевести поддержку Украины на надежные долгосрочные рельсы еще до начала возможных политических потрясений в следующем году. Самым действенным путем может стать выход за рамки классических процедур Еврокомиссии и формирование гибкой «коалиции желающих».

Для этого Европа может обратиться к собственному опыту 16-летней давности — периоду острого долгового кризиса еврозоны — и создать отдельную целевую финансовую структуру, наполненную прямыми вкладами и государственными гарантиями стран-участниц. Такой фонд смог бы привлекать капитал на открытых рынках по принципу, заложенному в нынешнем предложении Еврокомиссии: Киев будет возвращать тело кредита только за счет будущих репараций от России.

Дополнительным стратегическим плюсом этого формата станет возможность привлечь к нему Великобританию — это стало бы для российского президента Владимира Путина четким сигналом о том, что европейская солидарность с Украиной не ограничивается границами ЕС.

Чехия выступила против помощи Украине из бюджета ЕС

Напомним, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил с резкой критикой проекта бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы. В своем обращении на платформе X политик назвал документ неприемлемым для Праги и выразил несогласие с закладыванием 100 миллиардов евро в поддержку Украины непосредственно в смету ЕС, отметив, что Киев должен получать деньги вне этого бюджета.

Кроме помощи Украине, недовольство чешского премьера вызвало намерения ирландского председательства сократить общий бюджет на 32 миллиарда евро, в результате чего Чехия потеряет 7,5 миллиарда крон, несмотря на ежегодный рост ее вкладов.

Также Бабиш подверг критике значительные расходы на семилетнее содержание институций Евросоюза, в частности Европарламента и Еврокомиссии.

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