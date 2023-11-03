Деньги на военную помощь Украине заканчиваются — Белый дом

Представитель Белого дома призвала Конгресс в ближайшее время принять масштабный запрос президента Байдена с поддержкой для Украины.

После объявленного администрацией Байдена в пятницу, 3 ноября, оборонного пакета для Украины на сумму 425 миллионов долларов Белый дом четко дал понять, что деньги, которые США имеют на дальнейшую военную помощь, быстро заканчиваются.

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает CNN.

"Мы начинаем предоставлять Украине меньшие пакеты [по президентским полномочиям], чтобы растянуть нашу способность поддерживать Украину как можно дольше", — подчеркнула она.

В связи с этим представитель Белого дома призвала Конгресс в ближайшее время принять масштабный запрос президента Байдена с поддержкой для Украины, который предусматривает 61,4 миллиарда долларов для Украины и 14,3 миллиарда долларов для Израиля.

Последний пакет военной помощи США включал 125 миллионов долларов в рамках так называемых президентских полномочий, то есть оборудования и оружия, полученных непосредственно из складов Министерства обороны и быстро доставленных в Украину. Но это один из самых маленьких пакетов, предоставленных Украине с начала полномасштабного вторжения.

Пакет также включал 300 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI), исчерпавшей финансирование этого органа. Согласно USAI, правительство напрямую заключает контракты с производителями оружия, поставляемого в Украину.

Главный финансовый директор Пентагона Майкл МакКорд в начале октября предупредил, что деньги USAI закончились за предыдущий финансовый год и призвал Конгресс принять дополнительное финансирование.

Напомним, координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что президент Байден наложит вето на законопроект с помощью Израилю без Украины.

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