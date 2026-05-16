Деньги Орбана пойдут в Украину: Мадьяр обещает проконтролировать

Виктор Орбан / © Associated Press

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что передаст свое выходное пособие после отставки с должности главы правительства в размере около 125 тысяч долларов на нужды детского дома на Закарпатье. Новый венгерский премьер Петер Мадьяр пообещал проконтролировать, чтобы деньги попали по назначению.

О своем решении Виктор Орбан сообщил в заметке на Facebook

В комментарии к этому сообщению он поместил письмо, адресованное директору детдома «Добрый самаритянин» в селе Великая Добронь (венгерское название Нагидоброни), где преимущественно проживает венгерское меньшинство.

«Я решил, что как только получу надлежащую мне юридическую помощь, немедленно перечислю всю сумму в ваше заведение, чтобы помочь детям Закарпатья», — написал Орбан.

Как сообщает венгерское издание 444, новый премьер Петер Мадьяр ранее предупредил своих предшественников, чтобы они «даже не думали» о компенсациях «после того, как разрушили страну».

Однако когда Орбан и другие экс-чиновники заявили, что передадут деньги на благотворительность, он поддержал эту идею.

Правда, новый глава правительства Венгрии ждет реквизиты счета, куда нужно перечислить почти 39 млн форинтов (примерно 125 тысяч долларов США), чтобы быть уверенным, что средства действительно попадут в детдом на Закарпатье.

Напомним, в Венгрии новый премьер-министр Петер Мадьяр начал свою каденцию с политической атаки на предшественников. Сразу после принятия присяги глава правительства выступил с прямым требованием к президенту страны Тамашу Сульоку сложить полномочия.

При этом Петер Мадьяр, вероятно, пойдет по пути своего предшественника Виктора Орбана в политике в отношении Украины и требований к нашему государству. В частности, он хочет больше прав для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем одобрить официальные переговоры Киева о вступлении в Европейский Союз.

