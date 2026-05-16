Деньги от США - все?: в Конгрессе ошарашили тревожным заявлением о финансировании для Украины

Конгресс США не будет принимать решение о новом большом пакете финансовой помощи Украине, поскольку война, которую развязала Россия, происходит «во дворе Европы».

Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст в интервью «Радио Свобода».

По словам конгрессмена-республиканца, Украине не стоит надеяться на пакет помощи по безопасности «ни на 60 миллиардов долларов, ни на 6 миллиардов или любую другую сумму».

Американский политик настаивает на том, что европейские государства должны взять на себя большую ответственность за поддержку Киева, поскольку война России против Украины происходит «во дворе Европы».

«Мы готовы быть посредниками мира. Европа должна защищать собственный двор», — сказал он.

При этом Матс считает, что США будут продавать вооружение для Украины, передавать разведданные и оказывать санкционное давление на Россию.

При этом американский конгрессмен добавил, что введенные против Москвы санкции не должны вредить союзникам США больше, чем самой РФ.

«Санкции должны наносить больше вреда нашим врагам и приносить больше пользы нам и нашим союзникам», — подчеркнул Маст.

Помощь США Украине — что известно

Напомним, со времени избрания президентом США Дональда Трампа американская помощь Украине резко сокращается, а сама ее логика меняется: вместо безусловной поддержки — прагматический расчет. Европа, которая годами колебалась, вынуждена взять на себя основное финансовое бремя войны.

Между тем европейские союзники США все больше обеспокоены работой программы PURL, в рамках которой страны НАТО закупают американское оружие для Украины. Причина — задержки с поставками, истощение запасов США из-за войны с Ираном и вопросы к тому, как Пентагон использует деньги партнеров.

