Деньги уже не работают: Кремль начал тайную мобилизацию студентов, потери РФ перешли критическую границу — ISW

Армия РФ, мобилизация

Российская армия сталкивается с серьезным дефицитом личного состава и не может набрать достаточно контрактников для компенсации потерь на фронте. По данным украинской инициативы «Хочу жить», за первые три месяца 2026 года Министерство обороны России не выполнило план по набору военных — вместо необходимых 1100–1150 человек каждый день удавалось привлекать в среднем всего около 940.

Об этом пишет ISW.

«Россия сталкивается с растущими проблемами с набором персонала, поскольку количество россиян, готовых служить, уменьшается, несмотря на усилия Кремля по увеличению бонусов за подписание контрактов и привлечение дополнительных источников рабочей силы», — говорится в отчете.

Детали о мобилизации и потерях РФ

Всего с начала года Россия набрала около 80 тысяч контрактников, в то время как потери за этот же период, согласно данным Генштаба ВСУ, превысили 85 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только в марте российская армия могла потерять более 35 тысяч военных, что еще больше усугубляет кадровый кризис.

Чтобы исправить ситуацию, российские власти вынуждены усугублять финансовую мотивацию — в ряде регионов РФ единовременные выплаты за подписание контракта выросли на 50–80%. В то же время, Кремль активизирует скрытую мобилизацию: в частности, студентов российских вузов и работников предприятий фактически заставляют заключать контракты с армией.

Кроме того, значительная часть новобранцев испытывает проблемы с законом — по оценкам, около четверти контрактников находились под следствием или были осуждены, а почти 40% имеют долги. Основные усилия по набору Россия сосредотачивается в центральных регионах, Поволжье и на временно оккупированных территориях Украины.

Аналитики отмечают, что, несмотря на все меры, количество желающих воевать уменьшается. Учитывая это, кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает попытки компенсировать значительную негативную реакцию, которую приведет любой будущий ограниченный принудительный призыв в резерв.

«И, вероятно, не желает резко увеличивать финансовые стимулы для новых рекрутов, обеспокоенные федеральным бюджетом, несмотря на любые выгоды, которые Кремль получает от роста цен на нефть из-за продолжающейся войны на Ближнем Востоке и частичной отмены Соединенными Штатами санкций против России», — завершают.

Война в Украине — Россия несет непомерные потери

Потери армии РФ в войне против Украины преодолели новую психологическую отметку. По состоянию на 7 апреля 2026 года, по данным Генерального штаба ВСУ, общие потери России составляют около 1 305 470 человек, из которых 980 — за последние сутки. Кроме живой силы российская армия продолжает терять значительные объемы техники. В частности, уничтожены более 11,8 тыс. танков, 39,5 тыс. артиллерийских систем и свыше 223 тыс. БпЛА.

Кремль ввел в России механизм так называемой «тихой мобилизации», позволяющий незаметно пополнять армию без объявления масштабных призывов. Да, повестки присылают через цифровые сервисы, а новобранцев «выдергивают» в одиночку. Поэтому большинство граждан даже не замечают процесса мобилизации. Кроме того, активно используются университеты и предприятия, где коллективы регулярно отбирают небольшое количество людей для контрактной службы. Такой подход позволяет властям избегать массового недовольства, но стабильно пополнять войско.