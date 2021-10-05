Деньги за вакцинацию от COVID-19: в Литве пенсионерам за прививки будут выплачивать по 100 евро

Деньги за вакцинацию от COVID-19: в Литве пенсионерам за прививки будут выплачивать по 100 евро

Один пенсионер может претендовать только на одну выплату.

В Литве пенсионерам за вакцинацию от COVID-19 планируют выплачивать по 100 евро. Министерство социальной защиты и труда страны подготовило соответствующий проект.

Об этом сообщает Delfi.

Согласно документу, право на единовременную выплату в размере 100 евро будет иметь лицо, достигшее 75 лет, которая до сентября этого года не был привит одной дозой вакцины от COVID-19, а до 1 декабря полностью вакцинировался.

Также выплата предусмотрена людям 75 лет и старше, которые в данный момент привились, и до 1 апреля привьются бустерной (третьей) дозой. Средства могут выплачиваться в декабре и апреле вместе с пенсией.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах придумали интересный способ поощрения людей к тому, чтобы они делали вакцинацию от коронавируса: желающим предлагают бесплатную селедку.

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