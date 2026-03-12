Экономика РФ может достичь точки невозврата / © Associated Press

Российские власти готовятся сократить «нечувствительные» расходы бюджета на 10% из-за резкого падения доходов от продажи нефти и газа.

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников издания, Министерство финансов РФ уже проинформировало ведомства о необходимости «оптимизации» расходов.

«Ожидается, что под сокращение попадут проекты, не имеющие критического значения для выживания режима. Речь идет о некоторых новых проектах, в частности, о ремонте дорог», — отмечают журналисты.

В то же время, источники Reuters подчеркивают, что военные расходы и социальные обязательства (зарплаты бюджетникам и пенсии) останутся неприкосновенными из-за их политической чувствительности для Кремля.

Ситуация в экономике РФ — последние новости

Ситуация в российской экономике стремительно усугубляется. В первые два месяца 2026 года:

доходы от энергетики сократились вдвое

общие доходы бюджета упали на 11%

цена российской нефти резко снижалась

Это заставило правительство активно использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дыр в казне.

Центральный банк РФ уже приветствовал идею оптимизации издержек, пытаясь сдержать инфляцию и сохранить финансовую устойчивость.

Промышленность РФ 2026 года тоже сокращается. Индекс производственной активности в РФ в январе свалился до отметки 49,4.

Главным деструктивным фактором стал экстремальный перекос бюджета: на нужды обороны и безопасности в 2026 году заложено около 13 трлн рублей, что составляет 38% всех государственных расходов. Это привело к тому, что гражданский сектор фактически финансирует ВПК через механизм высоких налогов и инфляции, которая в 2025 году достигала 10%, а в 2026 удерживается выше целевых 4%.

Оппозиционные политики РФ говорят, что все указывает на то, что 2026 год станет периодом «финансового тупика» для российской периферии. Хотя Москва пытается поддерживать иллюзию стабильности, регионы уже сталкиваются с критическим дефицитом бюджетов.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что в России идет подготовка к масштабному закрытию предприятий малого и среднего бизнеса из-за бюджетного кризиса, вызванного войной. В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что в условиях роста расходов на войну и стагнации экономики Кремль в очередной раз выбирает самый простой путь — переложить финансовое бремя на граждан и бизнес.