Деньги заканчиваются: Россия сокращает часть государственных расходов

Системные проблемы бюджета требуют урезания расходов вне зависимости от ситуации на Ближнем Востоке.

Анастасия Павленко
Экономика РФ может достичь точки невозврата

Экономика РФ может достичь точки невозврата / © Associated Press

Российские власти готовятся сократить «нечувствительные» расходы бюджета на 10% из-за резкого падения доходов от продажи нефти и газа.

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников издания, Министерство финансов РФ уже проинформировало ведомства о необходимости «оптимизации» расходов.

«Ожидается, что под сокращение попадут проекты, не имеющие критического значения для выживания режима. Речь идет о некоторых новых проектах, в частности, о ремонте дорог», — отмечают журналисты.

В то же время, источники Reuters подчеркивают, что военные расходы и социальные обязательства (зарплаты бюджетникам и пенсии) останутся неприкосновенными из-за их политической чувствительности для Кремля.

Ситуация в экономике РФ — последние новости

Ситуация в российской экономике стремительно усугубляется. В первые два месяца 2026 года:

  • доходы от энергетики сократились вдвое

  • общие доходы бюджета упали на 11%

  • цена российской нефти резко снижалась

Это заставило правительство активно использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дыр в казне.

Центральный банк РФ уже приветствовал идею оптимизации издержек, пытаясь сдержать инфляцию и сохранить финансовую устойчивость.

Промышленность РФ 2026 года тоже сокращается. Индекс производственной активности в РФ в январе свалился до отметки 49,4.

Главным деструктивным фактором стал экстремальный перекос бюджета: на нужды обороны и безопасности в 2026 году заложено около 13 трлн рублей, что составляет 38% всех государственных расходов. Это привело к тому, что гражданский сектор фактически финансирует ВПК через механизм высоких налогов и инфляции, которая в 2025 году достигала 10%, а в 2026 удерживается выше целевых 4%.

Оппозиционные политики РФ говорят, что все указывает на то, что 2026 год станет периодом «финансового тупика» для российской периферии. Хотя Москва пытается поддерживать иллюзию стабильности, регионы уже сталкиваются с критическим дефицитом бюджетов.

Ранее Центр противодействия дезинформации сообщил, что в России идет подготовка к масштабному закрытию предприятий малого и среднего бизнеса из-за бюджетного кризиса, вызванного войной. В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что в условиях роста расходов на войну и стагнации экономики Кремль в очередной раз выбирает самый простой путь — переложить финансовое бремя на граждан и бизнес.

