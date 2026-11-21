Трамп и Рютте / © ТСН.ua

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Состоявшиеся в Берлине переговоры США, ЕС и Украины, по мнению журналиста и аналитика Вадима Денисенко, свидетельствуют о том, что европейская позиция начала шататься. Он также обратил внимание на обсуждение возможного мирного документа, санкций против России и гарантий безопасности Украины.

Об этом Денисенко написал в Facebook.

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Переговоры в Берлине: мирный план, санкции и опасения Европы

По словам аналитика, последние переговоры США, ЕС и Украины проходили вокруг возможного снятия санкций и подписания предварительного мирного документа на саммите G20. В то же время, ключевым нерешенным вопросом остается то, будут ли продолжаться боевые действия во время дальнейших переговоров.

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«Последние переговоры США-ЕС-Украина прошли под флагом: снимайте санкции и на саммите G-20 давайте подписывать мир, точнее, какой-то драфт этого мира. И пока не определен главный вопрос: продолжают ли боевые действия на период дальнейших переговоров», — пишет Денисенко.

Аналитик также назвал три главных опасения европейцев. Первое — возможное усиление России после войны и риск нового вооруженного конфликта через несколько лет. Он отмечает, что в Европе нет достаточного доверия НАТО как гаранта безопасности.

«Европейцы переживают через три вещи: усиление РФ после войны и возможная война через несколько лет, проще говоря, нет доверия к НАТО», — отмечает он.

Второе опасение касается отсутствия консенсуса относительно дальнейшего финансирования Украины и ее вступления в ЕС. Третье — будущего замороженных российских активов. По словам Денисенко, сейчас обсуждается формула их размораживания.

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Требования России к Украине: армия, дальнобойное оружие и Донбасс

Как отмечает Денисенко, принципиально новые требования Россия не выдвигается. Среди них сокращение украинской армии, ограничение дальнобойного вооружения, определение линии разграничения и возвращение российского влияния в Украину.

«Что касается требований России, то здесь ничего нового: сокращение армии, что неизбежно в силу финансовых проблем, и главный вопрос не сам сокращение, а на сколько будет сокращен», — пишет аналитик.

Отдельно он отмечает требование ограничить дальнобойное оружие, которое, по его мнению, имеет особое значение для обороноспособности Украины.

Еще одно требование Москвы — выход украинских войск из Донбасса. Также Россия, по оценке Денисенко, стремится восстановить свое влияние через политические и религиозные структуры, в частности, российскую партию и церковь.

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Референдум и гарантии безопасности: что предлагают Украине

По информации Денисенко, Украине предлагается провести референдум и закрепить его результаты законом. Также, по его словам, США якобы готовы предоставить Киеву гарантию безопасности на уровне пятой статьи НАТО.

Украине предлагают провести референдум и закрепить его результаты законом. При этом США предоставляют нам гарантии на уровне 5 статьи НАТО», — отмечает аналитик.

Подытоживая, Денисенко отмечает, что принципиально новых условий переговоров не появилось. Однако, по его мнению, изменилась позиция Европы, а сам переговорный процесс ускорился.

Напомним, во Франции заявили о готовности европейских стран возобновить контакты с Россией, чтобы обсудить возможные пути завершения войны в Украине. В Елисейском дворце подчеркнули, что для этого Европе необходимо выработать общую позицию и согласовать подход к предстоящим переговорам.

Там также предупредили, что отсутствие единства среди европейских государств может дать США и России возможность принимать решения без учета позиции Европы.

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