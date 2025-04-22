Илон Маск и Дональд Трамп / © Associated Press

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Департамент государственной эффективности США (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск, получил разрешение на доступ к закрытой базе ECAS Министерства юстиции, где хранятся личные данные легальных и нелегальных иммигрантов.

Об этом пишет The Washington Post.

«Система ECAS используется для хранения записей об иммигрантах, взаимодействующих с иммиграционной системой США, с указанием их имен, адресов, предварительных свидетельств в иммиграционном суде и любой истории взаимодействия с правоохранительными органами, среди прочего», — говорится в статье.

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На сайте Минюста США отмечено, что система ECAS обеспечивает полное ведение иммиграционных дел — от начала до завершения, сохраняя все связанные документы в электронном виде.

По данным The Washington Post, около шести советников из DOGE, работающих в Министерстве юстиции, в прошлую пятницу получили разрешение от руководства ведомства на доступ к ECAS.

Несмотря на это, представитель министерства отказался комментировать ситуацию, и издание не смогло выяснить, действительно ли доступ был предоставлен, и с какой целью его спрашивали.

Старшая юрист Национального иммиграционного правового центра Линн Дамиано Пирсон выразила обеспокоенность тем, что попытки DOGE получить доступ к сохраненным данным могут нарушить право на конфиденциальность как у граждан США, так и у иностранцев.

Особую тревогу, по ее словам, вызывает доступ к конфиденциальной информации в системе ECAS, обычно предназначенной исключительно для самих иммигрантов или их уполномоченных адвокатов.

Отметим, в феврале DOGE получил доступ к платежной системе Министерства финансов США, обрабатывающей более 5 триллионов долларов в год.

Напомним, в конце мая Маск предположил, что может покинуть пост главы DOGE уже в конце мая — после выполнения обещания сократить дефицит бюджета США на триллион долларов.