Департамент правительства Британии по ошибке перечислил женщине 775 тыс. фунтов: чем все закончилось

Британка начала тратить часть денег, рискуя попасть под ответственность перед законом.
Управление по налоговым и таможенным сборам Ее Величества (HMRC) по ошибке перевело на счет женщины Хелен Питерс 775 тысяч фунтов стерлингов.
Об этом сообщает The Guardian.
Сначала, как рассказала женщина, она была удивлена этому событию, но вскоре ситуация "превратилась в ужас".
"Это было похоже на что-то из голливудского фильма, и после того, как я преодолела шок, я предположила, что кто-то поймет, что он совершил огромную ошибку, и быстро вернет деньги. Но никто этого не сделал, и деньги просто остались на моем счету", — рассказала Питерс.
Она знала, что на каком-то этапе ей придется выплатить все непредвиденные доходы, потратив 20 000 фунтов стерлингов.
Как только журналисты издания узнали о ситуации, они связались с управлением, чтобы те провели расследование. Оказалось, что один из сотрудников допустил ошибку, пытаясь дать Питерс скидку за посылку. В управлении изданию рассказали, что если бы они не обратились к ним, то, вероятно, об ошибке так и не узнали бы. Это первый подобный случай за 30 лет работы.
Больше всего Питерс опасалась, что она понесет ответственность по разделу 24A Закона 1968 г. о преднамеренном хранении неправомерного кредита, когда получатель не "принял такие меры, которые разумны в этих обстоятельствах для обеспечения аннулирования кредита".
Представитель управления по налоговым и таможенным сборам Ее Величества заявил, что они будут максимально способствовать тому, чтобы женщине эта ответственность не угрожала.
Напомним, в Мексике воры превратили в ад жизни сотрудников детского сада, выигравших в лотерею 950 тысяч долларов.
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