Департамент правительства Британии по ошибке перечислил женщине 775 тыс. фунтов: чем все закончилось

Британка начала тратить часть денег, рискуя попасть под ответственность перед законом.

Управление по налоговым и таможенным сборам Ее Величества (HMRC) по ошибке перевело на счет женщины Хелен Питерс 775 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом сообщает The Guardian.

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Сначала, как рассказала женщина, она была удивлена этому событию, но вскоре ситуация "превратилась в ужас".

"Это было похоже на что-то из голливудского фильма, и после того, как я преодолела шок, я предположила, что кто-то поймет, что он совершил огромную ошибку, и быстро вернет деньги. Но никто этого не сделал, и деньги просто остались на моем счету", — рассказала Питерс.

Она знала, что на каком-то этапе ей придется выплатить все непредвиденные доходы, потратив 20 000 фунтов стерлингов.

Как только журналисты издания узнали о ситуации, они связались с управлением, чтобы те провели расследование. Оказалось, что один из сотрудников допустил ошибку, пытаясь дать Питерс скидку за посылку. В управлении изданию рассказали, что если бы они не обратились к ним, то, вероятно, об ошибке так и не узнали бы. Это первый подобный случай за 30 лет работы.

Больше всего Питерс опасалась, что она понесет ответственность по разделу 24A Закона 1968 г. о преднамеренном хранении неправомерного кредита, когда получатель не "принял такие меры, которые разумны в этих обстоятельствах для обеспечения аннулирования кредита".

Представитель управления по налоговым и таможенным сборам Ее Величества заявил, что они будут максимально способствовать тому, чтобы женщине эта ответственность не угрожала.

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