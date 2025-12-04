ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
75
Время на прочтение
2 мин

Депортация "под елку": украинские беженцы в Израиле могут потерять легальный статус

Тысячи украинцев в Израиле оказались под угрозой депортации из-за того, что правительство затягивает продолжение статуса защиты для беженцев.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Украинские беженцы

Украинские беженцы могут потерять статус защиты в Израиле / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Пока страны Европы и США продолжают программы защиты украинцев на годы вперед, Израиль держит паузу, которая может стоить беженцам депортации. Десятки тысяч граждан Украины рискуют оказаться вне закона уже через несколько недель из-за бюрократического промедления израильских властей.

Об этом пишет Haaretz.

Израиль идет вопреки мировой практике

Риск массовой депортации возник из-за того, что государство затягивает с решением о продолжении так называемой «групповой защиты», предоставленной после вторжения РФ в 2022 году. Тогдашний министр внутренних дел Айелет Шакед разрешил пребывание для 25 тысяч украинцев.

Сейчас разрешение на проживание и работу требует ежегодного возобновления, и его срок истекает в следующем месяце. Однако решения до сих пор нет. Поскольку в стране пока нет действующего министра внутренних дел, полномочия по этому вопросу перешли к премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Ситуация выглядит контрастно на фоне действий партнеров:

  • ЕС продлил защиту до марта 2027 года;

  • США – до октября 2026 года;

  • Великобритания добавила еще два года в свои программы.

«У нас ничего не осталось»

Издание приводит историю украинки Анны (имя изменено), живущей в Беэр-Шеве с двумя детьми. Женщина работает, дети ходят в местную школу, но неопределенность разрушает их жизнь.

«Главное чувство – это страх перед будущим. Мы, беженцы, постоянно говорим об этом между собой: депортируют ли нас в конце года», — рассказывает Анна.

По ее словам, работодатели требуют гарантий, что она останется в стране, а дети спрашивают, смогут ли они ходить в школу завтра. Анна отмечает, что многим просто некуда ехать: дома разрушены, сбережения потрачены, а дома идет война.

Реакция властей

Ряд правозащитных организаций уже обратился к правительству с требованием продолжить защиту. В петиции отмечается, что оставление женщин и детей в статусе туристов (без права на нормальное трудоустройство и соцзащиту) заставляет их «бороться за выживание».

Несмотря на три официальных письма, отправленных еще в прошлом месяце, ответа по существу пока нет. В Управлении народонаселения и иммиграции журналистам сообщили лишь, что вопрос «пока находится на стадии рассмотрения».

Напомним, Латвия сокращает финансовую поддержку украинских беженцев. МВД страны объясняет сокращение помощи успешной интеграцией украинцев на рынке труда.

Дата публикации
Количество просмотров
75
