Депортация "под елку": украинские беженцы в Израиле могут потерять легальный статус

Украинские беженцы могут потерять статус защиты в Израиле / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Пока страны Европы и США продолжают программы защиты украинцев на годы вперед, Израиль держит паузу, которая может стоить беженцам депортации. Десятки тысяч граждан Украины рискуют оказаться вне закона уже через несколько недель из-за бюрократического промедления израильских властей.

Об этом пишет Haaretz.

Израиль идет вопреки мировой практике

Риск массовой депортации возник из-за того, что государство затягивает с решением о продолжении так называемой «групповой защиты», предоставленной после вторжения РФ в 2022 году. Тогдашний министр внутренних дел Айелет Шакед разрешил пребывание для 25 тысяч украинцев.

Сейчас разрешение на проживание и работу требует ежегодного возобновления, и его срок истекает в следующем месяце. Однако решения до сих пор нет. Поскольку в стране пока нет действующего министра внутренних дел, полномочия по этому вопросу перешли к премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Ситуация выглядит контрастно на фоне действий партнеров:

ЕС продлил защиту до марта 2027 года;

США – до октября 2026 года;

Великобритания добавила еще два года в свои программы.

«У нас ничего не осталось»

Издание приводит историю украинки Анны (имя изменено), живущей в Беэр-Шеве с двумя детьми. Женщина работает, дети ходят в местную школу, но неопределенность разрушает их жизнь.

«Главное чувство – это страх перед будущим. Мы, беженцы, постоянно говорим об этом между собой: депортируют ли нас в конце года», — рассказывает Анна.

По ее словам, работодатели требуют гарантий, что она останется в стране, а дети спрашивают, смогут ли они ходить в школу завтра. Анна отмечает, что многим просто некуда ехать: дома разрушены, сбережения потрачены, а дома идет война.

Реакция властей

Ряд правозащитных организаций уже обратился к правительству с требованием продолжить защиту. В петиции отмечается, что оставление женщин и детей в статусе туристов (без права на нормальное трудоустройство и соцзащиту) заставляет их «бороться за выживание».

Несмотря на три официальных письма, отправленных еще в прошлом месяце, ответа по существу пока нет. В Управлении народонаселения и иммиграции журналистам сообщили лишь, что вопрос «пока находится на стадии рассмотрения».

Напомним, Латвия сокращает финансовую поддержку украинских беженцев. МВД страны объясняет сокращение помощи успешной интеграцией украинцев на рынке труда.