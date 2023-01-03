Депутат Бундестага призывает предоставить ВСУ "танкетки" Weasel

Вооруженным силам Украины в войне с РФ пригодились бы авиадесантные бронемашины Weasel, вооруженные 20-мм пушкой или противотанковым оружием. Такую технику имеет вооружение Бундесвер.

Об этом в своем Twitter написал представитель по оборонной политике "Свободной демократической партии" Германии Маркус Фабер.

По его словам, у немецкой армии более 300 этих боевых машин десанта. Впрочем, Украина за десять месяцев войны не получила ни одной. А такая машина могла бы оказать хорошую поддержку пехоте.

"С запасом хода в 200 км и фантастической подвижностью на бездорожье это надежная поддержка для военных", — отметил Фабер.

Депутат также подчеркнул, что ВСУ требуют бронетехники, чтобы дальше увольнять оккупированные РФ территорий. Чем больше — бронетехника, которую страны Европы поставляют в Украину, "повышают нашу (ЕС — Ред.) безопасность".

"Половина оккупированных территорий уже освобождена. Так создается переговорное давление на агрессора в Кремле. Так прекращаются военные преступления", — написал он.

Напомним, в Берлине заявили, что не планируют самостоятельно действовать по отправке танков Leopard Украине, поскольку это делается в координации с другими партнерами по НАТО. В то же время его страна и дальше будет поддерживать Украину самым современным оружием и будет делать это, пока это будет необходимо.

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