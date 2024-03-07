Депутат Европарламента объяснил заявление Путина об "особой роли России" в возникновении Бельгии

Евродепутат видит в словах российского президента информационную атаку на Запад и устрашение.

Литовский евродепутат от "Renew Europe" Пятрас Ауштрявичюс считает, что хозяин Кремля Владимир Путин целенаправленно манипулирует фактами в рамках широкой информационной атаки на Запад.

Об этом он сообщил в комментарии "24 канала".

"Он [Путин] – руководитель страны, который манипулирует фактами и показывает свою некомпетентность. Но в этом есть смысл. Он делает это специально и целенаправленно”, — отметил Ауштрявичюс.

При этом евродепутат напомнил, как Путин в интервью американскому экстелеведущему Такеру Карлсону тоже извращал историю на свой лад.

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Ауштрявичюс видит в этом информационную атаку на Запад.

"Это делается целенаправленно, чтобы создавать миф, что Россия стоит за всем и без нее мир, особенно Европа, не может существовать", — сказал он.

Такие заявления Путина относительно Бельгии, по мнению евродепутата, появились из-за намерений передать на помощь Украине замороженные активы РФ, которых больше всего в этой стране.

Ауштрявичюс называет это своеобразным запугиванием и напоминанием, что "КГБ не спит".

Напомним, накануне, 6 марта, на Всемирном фестивале молодежи Владимир Путин неожиданно заявил, что "Бельгия появилась на карте мира как независимое государство благодаря России".

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