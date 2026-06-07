Диана Шошоаке

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Румынский депутат Европарламента Диана Шошоаке приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме, где публично восхваляла президента РФ Владимира Путина и заявляла, что выступает от имени румынского народа. В Министерстве иностранных дел Румынии резко раскритиковали ее действия, назвав немногих европейцев, посетивших мероприятие в Санкт-Петербурге, «позорными исключениями».

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

По информации издания, депутат Европарламента от партии SOS Romania выступила на форуме, организованном при участии российского лидера, и заверила Путина, что румыны якобы не испытывают к нему враждебности и стремятся к налаживанию отношений с Россией.

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«Я хотела бы сказать вам, что румынский народ вас не ненавидит. Румынский народ хочет мира с Россией. Мы не хотим помогать Украине, мы не хотим давать им деньги и оружие», — заявила Шошоаке.

Во время выступления она также похвасталась тем, что в свое время не позволила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить в парламенте Румынии.

Кроме того, евродепутат назвала Россию «величайшей страной в мире» и выразила восхищение ее силой и экономикой.

«Мы хотим сотрудничать с Россией. Мы не враги, вы самая великая страна в мире. У вас одна из самых великих экономик, мы восхищаемся вашей силой», — сказала она, обращаясь к Путину.

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Как отмечает Digi24, во время пребывания на форуме Шошоакэ также опубликовала фотографии с пресс-секретарем МИД РФ Марией Захаровой, пророссийским молдавским политиком и бизнесменом Иланом Шором и соратницей последнего Мариной Таубер.

В ответ на выступление румынского политика Путин заявил, что не будет комментировать внутриполитическую ситуацию в Румынии, однако передал румынам «самые теплые пожелания».

Реакция МИД Румынии

В МИД Румынии дистанцировались от заявлений Шошоаке.

Представитель внешнеполитического ведомства Андрей Церня отметил, что ни одно государство-член Европейского Союза не участвовало в том, что он назвал «фестивалем сторонников России» в Санкт-Петербурге.

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По его словам, Кремль пытался создать впечатление отсутствия международной изоляции, демонстрируя присутствие на форуме «тех нескольких позорных исключений» среди почти полмиллиарда граждан ЕС.

«Одиночество агрессора не скрыть гостями, которые никоим образом не выступают от имени своей страны», — подчеркнул Церня.

В румынском МИД также заявили, что появление отдельных европейских граждан рядом с российскими чиновниками и бизнесменами, которые находятся под санкциями ЕС, не легитимизирует последних, а лишь дискредитирует самих участников таких мероприятий.

Напомним, ранее государственный секретарь США Марко Рубио опроверг заявления Кремля о приезде американской делегации на экономический форум в Санкт-Петербург.

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