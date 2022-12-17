Депутат Госдумы РФ спел о "Сарматушках", нацеленных на "Соединенные Штатушки": видео

Клип к милитаристской песенке с угрозами в адрес США был записан по случаю дня ракетных войск стратегического назначения ВС РФ.

В субботу, 17 декабря, когда в государстве-агрессоре отмечают день ракетных войск стратегического назначения, заслуженный артист России и депутат Госдумы РФ Денис Майданов совместно с компанией "Парк Патриот Медиа" выпустил клип на песню "Сарматушка". Как известно, ядерная ракета "Сармат" считается главной военной мощью РФ, применением которой она пытается пугать весь мир.

Видео этого кринжевого "произведения искусства" появилось на видео-хостинге YouTube.

"Из России-матушки вдаль глядят "Сарматушки" на Соединённые Штатушки", — распевал голосистый депутат российского парламента от путинской партии "Единая Россия".

Надо сказать, что текст этой, с позволения сказать, песни, помогал писать Майданову одиозный экс-руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он указан как соавтор.

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"Кроме текста под музыку, кринжем этот клип делает применение военного хора и сделанная "па-багатому" режиссура", — прокомментировал появление этого клипа журналист Андрей Цаплиенко.

Ранее экс-главу "Роскосмоса" называли вероятным "гауляйтером" Кремля на Донбассе.

Напомним, в начале декабря в Москве полиция остановила автомобиль с бутафорской ядерной ракетой "Сармат", владелец которого призвал обстрелять Вашингтон.

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