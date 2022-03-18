Депутат Госдумы Толстой сказал, что Россия национализирует завод Volkswagen и назовет автомобиль «Буратино»

Депутат Госдумы Толстой сказал, что Россия национализирует завод Volkswagen и назовет автомобиль «Буратино»

Как будут разворачиваться события в условиях крушения экономики в России, по мнению депутата.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире программы издания «Комсомольская правда» предложил ряд изменений национализации.

Фрагмент видео разговора выложил в Twitter активист Александр Аронец.

Так, Толстой сказал, что россия национализирует завод Volkswagen, переназовет автомобиль на "Буратино" и "поедет"...

Но они феерические долбоебы



Депутат госдумы Толстой сказал, что россия национализирует завод Volkswagen, переназовет автомобиль на "буратино" и поедет))) поедет нахуй



Страна буратин... pic.twitter.com/9iOwW9dOtT — Александр Аронец (@aronets) 18 марта, 2022

Напомним, крупнейший европейский автостроитель Volkswagen Group останавливает производство на своих российских заводах и прекращает экспорт в Россию. Об этом сообщал Handelsblatt еще 3 марта.

«На фоне российской атаки на Украину и связанных с ней последствий Совет управления Volkswagen Group принял решение прекратить производство транспортных средств в России до дальнейшего сообщения», – проинформировали в концерне.

Это решение касается и подразделений концерна, включая Skoda, Porsche.

Производственные площадки в Калуге и Нижнем Новгороде будут остановлены.

Более 180 компаний выходят из российского рынка.

Работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались около 200 компаний.

ТСН.ua публикует полный список.