Депутат Кнессета назвал количество уничтоженных боевиков ХАМАС на территории Израиля

По информации депутата, на территории страны убито около 1,5 тысяч боевиков.

Операция израильской армии в Газе продолжается. В то же время уже известно о полутора тысячах боевиков ХАМАСа, которые были уничтожены на территории Израиля.

Об этом во время телемарафона сказал депутат Кнессета Израиля Евгений Сова.

"Наши военные продолжают операцию в Газе... Я не могу вам передать эти кадры. Это просто ужасно наблюдать за случившимся в этих кибуцах, небольших поселках на границе с Сектором Газы после того, как раскрылись настоящие масштабы того, что там сделали". боевики", — отметил Сова.

По его словам, на территории Израиля убито около 1,5 тысяч боевиков.

"Можно только представить масштабы зверств, устроивших эту группировку", — добавил он.

Напомним, в Минобороны Израиля сообщили, что ЦАХАЛ переходит к "полному наступлению" на Сектор Газы. Глава министерства Йоав Галлант снял все ограничения.

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