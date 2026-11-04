Депутат от пророссийской "АдН" попал в скандал в аэропорту: почему его не пустили на самолет

Самолет авиакомпании Ryanair / © Associated Press

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Депутат Бундестага от правопопулистской и пророссийской партии «Альтернатива для Германии» (АдН) Марсель Квекемайер оказался в центре скандала в аэропорту Мюнстер/Оснабрюк после конфликта с сотрудником авиакомпании Ryanair турецкого происхождения. Из-за оскорбления сотрудника политику отказали в посадке на самолет, который должен был следовать из Германии на испанский остров Майорка.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

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Инцидент произошел еще 18 октября, однако подробности конфликта стали известны только сейчас. По информации Neue Osnabrücker Zeitung, депутат поссорился с сотрудником авиакомпании возле выхода на посадку и оскорбил его. Что именно Квекемайер сказал сотруднику, пока неизвестно.

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В Ryanair подтвердили, что отказали политику в перевозке из-за его поведения. Представитель авиакомпании в комментарии телеканалу WDR заявил, что сотрудник возле выхода на посадку обоснованно не допустил пассажира на рейс из Мюнстера в Пальма-де-Майорку из-за неприемлемого поведения.

В авиакомпании также подчеркнули, что придерживаются политики нулевой терпимости к нарушениям правил поведения пассажиров.

Марсель Квекемайер представляет в Бундестаге федеральную землю Нижняя Саксония и связан с избирательным округом Оснабрюк-Ланд, расположенным недалеко от аэропорта, где произошел инцидент.

Сам депутат от партии «Альтернатива для Германии» пока публично не прокомментировал конфликт и выдвинутые в его адрес обвинения.

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Напомним, ранее помощники депутатов от пророссийской партии «Альтернатива для Германии» (AfD) в состоянии алкогольного опьянения устроили драку в здании немецкого парламента. В конфликт пришлось вмешаться полиции Бундестага, которая начала расследование инцидента.

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