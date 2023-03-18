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Депутат РФ призвал напасть на Турцию "пока она не оправилась от землетрясений"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Депутат РФ призвал напасть на Турцию "пока она не оправилась от землетрясений"

Фото: Associated Press

По его словам, нужно действовать именно сейчас, когда турки приходят в себя от последствий землетрясений.

В России депутат Госдумы Семен Багдасаров сделал громкое заявление о том, что стоит оккупировать часть Турции, пока она не оправилась от сильных землетрясений.

Об этом он заявил в эфире пропагандистской программы "Соловьев Live".

По его сценарию, сначала необходимо расколоть влияние Турции в Украине, а затем выгнать саму страну из Средней Азии и Южного Кавказа. Сделать подобные изменения депутат предлагает посредством переворота в Турции. И наконец — "поставить" крест над храмом Айа-София и петь молитвы на арамейском и русском языках.

"Да, давайте же используем кризис... Этот кризис должен стать крахом и присоединение к нам наших территорий", — заявил сумасшедший Багдасаров.

Напомним, недавно глава МИД агрессорки России Сергей Лавров сравнил международную изоляцию РФ из-за войны с Украиной с убийством евреев в Европе во время Холокоста.

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Дата публикации
Просмотры
2223
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