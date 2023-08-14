Депутат РФ сбежал в Варшаву и объявил о создании движения за независимость Смоленской области (фото)

Депутат Смоленской областной думы РФ Владислав Живица сбежал в Варшаву и объявил о создании движения независимости области.

Об этом пишет "Ideal.Реалии".

Владислав Живица выступил на пресс-конференции в Белорусском Доме Варшавы и заявил о "воссоздании самостоятельной смоленской государственности в тесном союзе с будущей свободной Беларусью и другими странами, территории которых ранее входили в Великое Княжество Литовское и Речь Посполитую".

Живица – единственный действующий депутат регионального парламента в России, открыто выступивший за независимость своего региона.

Проводивший пресс-конференцию член Координационного совета белорусской оппозиции Ян Рудык сказал, что "Смоленск — это белорусская земля, которая так же, как и остальная Беларусь, вследствие исторической катастрофы на данный момент находится под московской оккупацией".

Депутат РФ Владислав Живица (слева) и член Координационного совета белорусской оппозиции Ян Рудик/Фото: Ideal.Реалии

Одним из ближайших шагов, по словам российского депутата Живицы, станет создание боевого подразделения сторонников независимости Смоленской республики в составе воюющего на стороне Украины белорусского полка Калиновского.

Уже после пресс-конференции Владислав Живица сообщил корреспонденту "Idel.Реалии", что его юридическому представителю в Смоленске позвонили из ФСБ и заявили, что уголовное дело против депутата не заставит себя ждать.

Напомним, в ГУР заявили, что представители российских элит готовы идти на контакт с разведкой Украины. Там продолжается конкуренция внутри и борьба за преференции и должности.

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