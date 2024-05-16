Депутат словацкой партии тайно встретился с российским послом перед покушением на Фицо

Депутат от правящей партии Словакии тайно встретился с российским послом в тот же день, когда стреляли в премьера страны Роберта Фицо.

Депутат от правящей партии "Smer" Тибор Гашпар 15 мая тайно встретился в словацком парламенте с послом России в Словакии Игорем Братчиковым.

Об этом пишет Euractiv.

"Присутствие посла в здании парламента, которое состоялось перед покушением на премьер-министра Роберта Фицо в тот же день, осталось бы незамеченным, если бы на него не обратил внимание депутат от либеральной оппозиционной партии SaS Томаш Салай, который видел его в помещении парламента. Когда его спросили, призвал ли он Россию выйти из Украины во время встречи, Гашпар ответил, что нет", — отметили в издании.

Томаш Салай рассказал, что Гашпар напомнил российскому послу, что именно РФ нарушила международное право, начав вторжение на территорию Украины, однако "они также говорили о причинах конфликта".

"Этот конфликт также имеет свою причину. Геноцид русскоязычного населения на востоке Украины, отсутствие возможности использовать свой язык", — заметил Гашпар журналистам после встречи с послом, повторяя нарратив, который используют российские пропагандисты.

В издании напомнили, что Гашпар является бывшим начальником полиции, против которого выдвинули обвинения в коррупции и подозревают в причастности к организованной преступности. В настоящее время он является главой парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Словакии.

Также на встрече с российским послом присутствовали другие депутаты, среди которых Самуэль Мигаль, член партии "Hlas", входящей в правящую коалицию. Он рассказал, что Гашпар говорил с Братчиковым о годовщине окончания Второй мировой войны, войне в Украине и возможном будущем сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

"Я напомнил российскому послу о четкой позиции нашей партии "Hlas", что мы знаем, кто является инициатором этого конфликта, то есть Россия и кто должен защищаться", — добавил Мигаль.

В свою очередь ведущая оппозиционная партии "Прогрессивная Словакия" (PS) считает, что нынешнее правительство страны приблизило Словакию к недемократическим странам.

"Мы давно знаем, что людям в "Smer" безразличны словацкие интересы и человеческие жизни в Украине. Но они могли бы хотя бы позаботиться об уважении к Национальному совету Словацкой Республики. Братаясь с Владимиром Путиным, они ставят под угрозу любое уважение, которое мы еще имеем среди наших партнеров за границей", — подчеркнул депутат от PS и бывший посол Словакии в НАТО Томаш Валашек.

Кроме того, сообщалось, что Братчиков 7 мая должен был встретиться с Гашпаром в парламенте, однако оппозиционные партии PS и SaS протестовали против встречи и держали плакаты в поддержку Украины. На одном из них было написано: "Россия – террористическое государство". После чего Гашпар отменил эту встречу.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду, 15 мая, был ранен во время стрельбы в здании, где проходило заседание правительства.

Впоследствии стало известно, что задержанный за покушение на жизнь премьер-министра Словакии 71-летний Юрай Чинтула ранее восхвалял пророссийскую военизированную группировку Slovenský branci и делал с его участниками совместное фото.

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