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Депутат заявила, что Грузия закроет границы для мужчин из России: в правительстве это не подтвердили

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Депутат заявила, что Грузия закроет границы для мужчин из России: в правительстве это не подтвердили

Фото: pixabay.com

Грузия с понедельника, 26 сентября, может перестать пускать на свою территорию мужчин из России.

Грузия планирует закрыть границы для мужчин из РФ в возрасте от 18 до 55 лет.

Об этом в эфире телеканала Freeдом сказала грузинская депутат Нонна Мамулашвили.

"Мы видим, что поток россиян на территорию Грузии достаточно велик. Для нас это серьезная проблема. Грузинское правительство до сих пор ничего не сделало, чтобы остановить этот массовый поток россиян. Но насколько они нам объяснили, в понедельник они будут закрывать границы", — сказала депутат.

Портал newsgeorgia.ge со ссылкой на правительство Грузии опровергает это заявление. В ответ на запрос журналистов в грузинском правительстве сообщили, что границы открыты всем.

Служба доходов Минфина Грузии сообщила, что пункты пропуска на границе с РФ работают круглосуточно. По предварительным данным, в Грузию после объявления мобилизации въехало уже 2 тыс. легковых автомобилей из РФ.

Напомним, на российско-грузинской границе образовалась пробка в 30 км.

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