Депутатку выгнали из партии из-за отредактированного до неузнаваемости фото (до и после)

Нидерландского политика исключили из партии из-за чрезмерно отредактированного фото. Муниципальная депутат отредактировала собственное предвыборное фото настолько сильно, что стала практически неузнаваемой.

Об этом пишет Оdditycentral.

Речь идет о Патриции Райхман, избраннице от одного из районов Роттердама. Она оказалась в центре скандала после того, как выяснилось, что официальное фото кандидата было существенно изменено с помощью генеративного искусственного интеллекта. На снимке женщина выглядела гораздо моложе, чем в реальности.

До и после: как изменилось лицо депутата после вмешательства ИИ

Фото: Оdditycentral.

Сама Райхман настаивала, что на фото она. По ее словам, изображение просто улучшили из-за низкого качества оригинала. Она также объяснила изменения во внешности приемом лекарства.

После того как в сети распространились сравнительные фото — отредактированное и реальное — ситуация вызвала волну критики. Несмотря на это, политика продолжала утверждать, что выглядит значительно моложе своего возраста.

Ее партия Leefbaar Rotterdam признала, что фото было существенно изменено и не соответствует действительности. Партийцы призвали Райхмана добровольно сложить мандат, однако она отказалась. В результате ее исключили из партии.

В заявлении политической силы подчеркнули, что сотрудничество невозможно без доверия, а предоставленная кандидаткой информация, в том числе фото, не соответствовала реальности.

