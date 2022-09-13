Депутатов, требовавших устранения Путина, вызвали в полицию и разрешили распустить их Раду

Российских депутатов вызвали в полицию, на нескольких составили протоколы о "дискредитации" армии. А их Совет МО суд в Петербурге разрешил распустить. В ответ чиновники заявили, что они будут оспаривать соответствующее решение.

Об этом пишут РосСМИ со ссылкой на депутата муниципальный депутат Никита Юферев.

По его словам, суд признал, что муниципальный совет округа "Смольнинское" вроде бы не проводил заседаний, что является основанием для его роспуска.

"У нас месяц на обжалование, дальше рассмотрение в горсуде. Даже когда решение суда вступит в силу — дальше губернатор должен внести проект закона Санкт-Петербурга о роспуске. И только когда Законодательное заседание примет этот закон, муниципальный совет будет считаться распущенным. Это долгая процедура, и, насколько я знаю, прецедентов особо нет", — объяснил изданию "Бумага" другой депутат округа Дмитрий Балтруков.

Напомним, в начале сентября группа депутатов из Санкт-Петербурга обратилась в Госдуму с предложением отстранить Путина от должности президента. Они обвиняют главу Крмеля в нанесении ущерба России.

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