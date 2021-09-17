Депутаты Европарламента требуют расследовать шантаж со стороны "Газпрома"

Ограничением поставок газа и повышением цены российский монополист пытается добиться согласия на эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Более 40 депутатов Европарламента обратились к Еврокомиссии с требованием срочно начать расследование деятельности российского "Газпрома", в действиях которого видят рыночные манипуляции и шантаж.

Об этом сообщает "Польское радио".

Евродепутаты обвинили российского монополиста в рыночных манипуляциях и шантаже, чтобы добиться согласия на эксплуатацию "Северного потока-2".

В письме, адресованному вице-президенту Европейской Комиссии Маргрете Вестагер, ответственной за конкуренцию, и уполномоченному по вопросам энергетики Кадри Симсон, они требуют срочно начать расследование умышленных манипуляций "Газпрома" на рынке и нарушение правил конкуренции в ЕС.

Речь идет об ограничении поставок российского газа в Европу и повышении цен, которое приведет к росту счетов за энергию для европейских потребителей.

"Это вызывает подозрения, что "Газпром" намеренно пытается оказать давление на Европу, чтобы она согласилась запустить "Северный поток-2", несмотря на ее несоответствие нормам ЕС", — говорится в обращении группы депутатов Европарламента.

Письмо было инициировано литовским депутатом от группы христианских демократов Андрюсом Кубилюсом, его подписали также 14 депутатов от Польши.

Напомним, по сравнению с августом 2021 стоимость газа на европейских биржах выросла почти на 200 долларов, а по сравнению с сентябрем 2020 — почти на 600 долларов, или почти в 5 раз.

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