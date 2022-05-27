Депутаты Приморского края потребовали от Путина прекратить войну в Украине

Депутаты Приморского края потребовали от Путина прекратить войну в Украине

Группа депутатов законодательного собрания Приморского края требует от Путина прекратить войну в Украине и вывести свои войска.

Сообщается, что соответствующее заявление вызвало негодование в региональном парламенте. В результате чего губернатор Олег Кожемяко призвал "вывести из зала" коммунистов Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

"Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше", – заявил член фракции КПРФ Леонид Васюкевич.

Из-за этого Васюкевич получил шквал критики со стороны губернатора и оказался "предателем" перед "борьбой с нацизмом".

"Эти действия оскверняют российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Предатель", — заявил губернатор.

Как следствие, обоих коммунистов лишили права голоса на сегодняшнем (27 мая) заседании законодательного собрания. Лидер местной фракции КПРФ Анатолий Долгачев отметил, что заявление было несогласованным "абсолютным демаршем".

Читайте также: