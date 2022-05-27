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Депутаты Приморского края потребовали от Путина прекратить войну в Украине

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Депутаты Приморского края потребовали от Путина прекратить войну в Украине

Фото: Associated Press

Группа депутатов законодательного собрания Приморского края требует от Путина прекратить войну в Украине и вывести свои войска.

Сообщается, что соответствующее заявление вызвало негодование в региональном парламенте. В результате чего губернатор Олег Кожемяко призвал "вывести из зала" коммунистов Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

"Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше", – заявил член фракции КПРФ Леонид Васюкевич.

Из-за этого Васюкевич получил шквал критики со стороны губернатора и оказался "предателем" перед "борьбой с нацизмом".

"Эти действия оскверняют российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Предатель", — заявил губернатор.

Как следствие, обоих коммунистов лишили права голоса на сегодняшнем (27 мая) заседании законодательного собрания. Лидер местной фракции КПРФ Анатолий Долгачев отметил, что заявление было несогласованным "абсолютным демаршем".

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