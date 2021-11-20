Дерево упало на авто: из-за сильного ветра в Польше погиб один человек

Дерево упало на авто: из-за сильного ветра в Польше погиб один человек

Один человек получил травмы.

В Польше накануне бушевала непогода: сильный ветер не только натворил беды, но и унес человеческую жизнь.

Об этом со ссылкой на данные Госпожарной службы Польши сообщает RMF24.

В Мурованцы Слупского уезда дерево упало на легковой автомобиль. В результате несчастного случая один человек погиб, а другой получил ранения.

За последние сутки спасатели приняли участие в 520 акциях по ликвидации последствий сильного ветра. Больше всего пострадали Поморское и Западно-Поморское воеводства.

Следует отметить, что Институт метеорологии и водного хозяйства предупреждал о сильном ветре в шести воеводствах страны. Речь шла о первой и второй степенях опасности.

Как сообщалось, смертельное торнадо произошло на Сицилии: из-за шторма погиб 53-летний мужчина. Стихия повредила десятки домов вблизи города Ликата. Ветром поломало деревья и порвало линии электропередач. За последние два дня на Сицилии зафиксировали серию из 12 торнадо.

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