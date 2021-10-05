Держал над головой до самой смерти: в Австралии отец спас сына ценой собственной жизни

Держал над головой до самой смерти: в Австралии отец спас сына ценой собственной жизни

Мужчину не смогли вернуть к жизни.

В Австралии мужчина перевернулся на лодке с сыном и пожертвовал собой ради спасения ребенка.

Об этом сообщает News.com.au.

33-летний Питер Финч и его маленький сын Джексон решили покататься на каяках на озере Маккуори. В какой-то момент их лодку перевернуло волной. Мужчина подхватил сына и держал его на руках над головой до самой смерти, чтобы тот не утонул.

Очевидцы происшествия быстро вытащили их из воды. Мальчик не пострадал, однако мужчина находился в бессознательном состоянии. Спасти и вернуть его к жизни не смогли ни очевидцы, которые сразу же начали оказывать Финчу первую помощь, ни бригада местных спасателей.

Кроме сына, у мужчины остались жена и маленькая дочь.

Напомним, в Ирландии 30-летняя мать двоих детей пошла купаться со старшим сыном. Мальчик зашел в воду и начал тонуть. Женщина бросилась за ним и сумела вытащить ребенка из воды, но не смогла выбраться сама.

Новости мира: в США женщина спасла от похищения своего 5-летнего сына

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку