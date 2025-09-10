Держала ли Украина связь с Польшей во время дроновой атаки РФ: посол сообщил об "адекватной реакции"

Посол Украины в Республике Польша Василий Боднар / © УНІАН

Украина с первой минуты, когда дроны РФ пересекли границу, держала связь с Польшей в онлайн-режиме. Это позволило обеспечить «адекватную реакцию с польской стороны».

Об этом посол Украины в Республике Польша Василий Боднар сказал в эфире «Свобода Live».

Василий Боднар прокомментировал сбивание российских дронов в Польше ночью на 10 сентября во время массированной вражеской атаки на Украину. По его словам, российскими дронами, залетевшими на польскую территорию.

По его словам, Украина еще в 2024 году предлагала союзникам сбивать такие воздушные цели над своей территорией, что было бы «дешевле и безопаснее» для стран НАТО.

«Сейчас польская сторона рассматривает этот вариант. Об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Сикорский после разговора с нашим министром Андреем Сибигой. Эта тема актуальна для нас, и теперь она стала актуальной для Польши», — сообщил Боднар.

Он добавил, что инцидент с российскими дронами, повлекшими закрытие воздушного пространства и аэропортов в Польше, продемонстрировал важность таких мер.

Посол подчеркнул, что украинская сторона с первых минут вторжения беспилотников поддерживала связь с польскими коллегами, обеспечивая «адекватную реакцию» с их стороны.

Тем временем глава МИД Словакии цинично отреагировал на атаку БпЛА РФ на Польшу, выразив надежду, что они должны были бомбить украинцев, а не поляков.

А американский президент Дональд Трамп прокомментировал вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши коротко: «Начинаем».