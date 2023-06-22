Держала в морозильной камере несколько лет: женщина обвиняется в убийстве собственных новорожденных детей

Младенцам был всего один день от рождения на момент смерти.

Полиция Южной Кореи сообщает, что они подали запрос на получение ордера на арест женщины, обвиняемой в убийстве двух своих новорожденных детей и хранении их тел в морозильной камере в течение нескольких лет.

Об этом пишет CNN.

Представитель полиции провинции Генгги-Намбу рассказал, что женщина в возрасте 30 лет призналась в убийстве младенцев и заявила, что сделала это из-за экономических трудностей в уходе за тремя своими другими детьми 12, 10 и 8 лет.

По словам чиновника, новорожденным был всего один день, когда они скончались.

Ее первой заявленной жертвой стал ее четвертый ребенок, рожденный в больнице в ноябре 2018 года. Полиция обвиняет женщину в том, что она удушила девочку на следующий день после родов и сохранила тело в морозильной камере в своем доме. Ее обвиняют в том же с его пятым ребенком — мальчиком, который родился в ноябре 2019 года.

По словам полиции, мужчина женщины утверждает, что ему сказали, что двоих детей избавились от аборта, и поэтому он не знал о заявленных убийствах.

Дело стало известно в мае, когда Счетная палата правительства обнаружила, что рождение детей не было официально зарегистрировано, хотя в больнице была запись об их рождении.

Тогда Счетная палата сообщила муниципальное правительство города Сувон, пригласившее полицейское расследование после того, как мать отказалась от осмотра на месте.

21 июня полиция провела операцию по обыску и конфискации в доме женщины, во время которой она призналась в убийствах, сообщает полиция.

Отмечено, что женщина должна явиться на слушания по поводу ордера на арест в пятницу, 23 июня.

Читайте также: