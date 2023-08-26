Держали в изоляторе и угрожают депортацией: в Израиле задержали 10-летнего ребенка из Украины

В Израиле задержали 10-летнего Евгения из Украины и его дяди-опекуна, женатого на гражданке страны, Александра в аэропорту Бен-Гурион. Их поместили в изолятор.

Об этом пишет политический обозреватель Ynet.

Как отмечается, Евгений и Александр прибыли в аэропорт, после чего власти Израиля запретили им въезд и отправили в изолятор. Более того, ребенка пригрозили депортировать обратно в Украину.

Возмутительный инцидент получил огласку, поэтому Министерство внутренних дел Израиля пересмотрело дело.

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"Известно, что Александр — демобилизованный военнослужащий. Он занялся переездом в Израиль к своей жене и взял племянника-сироту. Впрочем, Израиль встретил сироту циничным решением о депортации", — говорится в сообщении.

Чтобы предотвратить депортацию, супруги готовы внести залог в размере 40 тыс. шекелей (более 10 тыс. долларов США) в обмен на предоставление им возможности отстоять свои права в суде.

"Адвокаты Асаф Вайцен и Ноам Гринцайг подали апелляцию в апелляционный суд Тель-Авива. По их словам, решение о депортации выходит за рамки разумного. Судья Йосеф Брада выдал ордер об отмене решения о депортации, но приказал оставить мужчину с ребенком в изоляторе аэропорта". – указано в сообщении.

Из-за возмутительной ситуации в дело вмешался украинский посол Евгений Корнийчук. Сироте и опекуну разрешили выйти под залог и въехать в Израиль для возможности упорядочить свой статус.

Напомним, в турецком Стамбуле начались облавы на туристов с целью депортации, полиция ищет, в том числе, и граждан России.

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