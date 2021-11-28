Держался более полувека: в Миннесоте мужчина поймал 1,5 метровую рыбу и побил рекорд штата (фото)

27-летний Нолан Спренгелер занимался ловом рыбы на озере Mille Lacs.

В Миннесоте рыбак поймал 25-килограммового муксуна и тем самым побил рекорд штата, который держался 64 года.

Об этом пишет издание Yahoo News.

27-летний Нолан Спренгелер занимался ловлей рыбы на озере Mille Lacs. Вместе с товарищами он наслаждался отдыхом, по его словам, вероятно в последний раз. Поскольку водоем вот-вот станет слишком покрыт льдом. В какой-то момент парень почувствовал, что на его рыбацкую снасть клюнуло что-то увесистое.

“Я не понимал, насколько огромна эта рыба, пока не вытащил ее из сети. Я сразу же позвал Кевина, чтобы он помог с фотографиями. Он измерил невероятные 57,75 дюймов (почти 150 сантиметров, — ред.) в длину”, — написал на своей странице в соцсети Нолан Спренгелер.

Впоследствии, когда рыбу взвесили, оказалось, что рыбак побил рекорд, который удерживался до этого момента 64 года.

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