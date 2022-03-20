"Держитесь в своей героической борьбе": польский ветеран Второй мировой войны трогательно поддержал Украину (видео)

"Держитесь в своей героической борьбе": польский ветеран Второй мировой войны трогательно поддержал Украину (видео)

Ветеран признался, что знает несколько украинских песен и даже спел одну из них.

Ветеран из Польши Якуб-Томаш Новаковский обратился с поддержкой к украинцам, противостоящим российским оккупантам.

Видеообращение Новаковского появилось в Сети.

По словам ветерана, он воевал в составе польской Армии Крайовой и участвовал в Варшавском восстании против нацистов в 1944 году.

"Обращаюсь к тебе, дорогой и героический народ, так храбро борющийся за свою землю и независимость против варварского российского вторжения, которое уничтожает вашу прекрасную страну. Присылаю вам всестороннюю поддержку от польских военных. Держитесь в своей героической борьбе так, как мы это делали за времен немецкой и советской оккупации", — сказал он.

Ветеран признался, что знает несколько украинских песен и даже спел одну из них.

"Продолжай бороться, Украина. Защищай свою независимость. Я верю, что помощь для тебя будет все больше от государств, которые пассивны, но в конце концов поймут — если вас не защитить, то наступит их очередь", — сказал ветеран.

Ветеран польского дома армии и участника в 1944 году Warsaw, приостановив shows support to ukrainian people by singing in ukrainian. A moving message. Please pass it on! Let's show our support для brave souls defending Ukraine pic.twitter.com/akxx2cpEed Опубликовано в Marcin Czapliński (@czaplinskiii) 18 марта 2022

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