"Держитесь в своей героической борьбе": польский ветеран Второй мировой войны трогательно поддержал Украину (видео)

Ветеран признался, что знает несколько украинских песен и даже спел одну из них.
Ветеран из Польши Якуб-Томаш Новаковский обратился с поддержкой к украинцам, противостоящим российским оккупантам.
Видеообращение Новаковского появилось в Сети.
По словам ветерана, он воевал в составе польской Армии Крайовой и участвовал в Варшавском восстании против нацистов в 1944 году.
"Обращаюсь к тебе, дорогой и героический народ, так храбро борющийся за свою землю и независимость против варварского российского вторжения, которое уничтожает вашу прекрасную страну. Присылаю вам всестороннюю поддержку от польских военных. Держитесь в своей героической борьбе так, как мы это делали за времен немецкой и советской оккупации", — сказал он.
Ветеран признался, что знает несколько украинских песен и даже спел одну из них.
"Продолжай бороться, Украина. Защищай свою независимость. Я верю, что помощь для тебя будет все больше от государств, которые пассивны, но в конце концов поймут — если вас не защитить, то наступит их очередь", — сказал ветеран.
Ветеран польского дома армии и участника в 1944 году Warsaw, приостановив shows support to ukrainian people by singing in ukrainian. A moving message. Please pass it on! Let's show our support для brave souls defending Ukraine pic.twitter.com/akxx2cpEedОпубликовано в Marcin Czapliński (@czaplinskiii) 18 марта 2022
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