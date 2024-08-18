Дерзкая кибератака ГУР: российский разработчик ядерного оружия лишился важной информации

Украинские киберспециалисты атаковали российскую компанию "Вега", которая является разработчиком ядерного оружия. В результате взлома серверов компании украинская разведка получила важную информацию, которая будет использована в интересах победы.

Об этом сообщил представитель ГУР Евгений Ерин в эфире телемарафона "Єдині новини".

Евгений Ерин отметил, что "Вега" – это мощное предприятие, разрабатывающее ядерные боеприпасы, а также единственный провайдер в городе Снежинск Челябинской области России. Тот факт, что украинским киберспециалистам удалось сломать серверы компании, не только нанес удар по работе важного стратегического предприятия, а также стал очередным падением имиджа РФ.

Однако самое важное то, что украинская разведка получила очень много секретной информации.

"Информации очень много, она разнообразна: это и личные базы данных работников, служебная информация, информация, которая может пролить определенный свет на пути обхода санкций. Эта информация изучается и анализируется и будет полностью использована в интересах нашей победы", — отметил представитель ГУР.

Он добавил, что в результате кибератаки были выведены из строя 1173 коммутатора и 10 серверов компании. Информация на взломанных серверах – уничтожена. К тому же, ряд стратегических предприятий города Снежинск почти неделю был лишен доступа к Интернету и услугам связи.

Напомним, в России Центральный банк попал под масштабную кибератаку. Он работает либо со значительными перебоями, либо вообще недоступен для россиян.

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