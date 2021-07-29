Дерзкая кража: на Елисейских полях преступник на самокате ограбил ювелирный магазин

Дерзкая кража: на Елисейских полях преступник на самокате ограбил ювелирный магазин

Забрал драгоценностей и украшений на сумму почти 2 миллиона евро.

Дерзкая кража — парижская полиция разыскивает преступника, который ограбил один из крупнейших ювелирных магазинов на Елисейских полях.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 июля.

Неизвестный, вооруженный пистолетом, подъехал к магазину на электросамокате, зашел внутрь и угрожая оружием, забрал драгоценностей и украшений на сумму почти 2 миллиона евро. После чего скрылся с места преступления на том же самокате.

Напомним, ранее сообщалось, что в Милане задержали группу грабителей, которые отслеживали Instagram-страницы знаменитостей и проникали в их дома. Для этого воры использовали данные геолокации на фотографиях, которые владельцы богатых домов публиковали на своих страницах в Instagram. Среди жертв группировки — телеведущая Дилетта Леотта и футболист миланской команды "Интер" Ашраф Хакими.

Новости мира: на Елисейских полях преступник на самокате ограбил ювелирный магазин

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