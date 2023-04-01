Дерзкое ограбление: банда ворвалась на склад с деньгами и вынесла 5 млн фунтов

Около 5 миллионов фунтов стерлингов было похищено из склада наличных денег в Беркшире в Великобритании после того, как грабители в масках проникли внутрь под грузовиком.

Об этом пишет Daily Mail.

Дерзкое ограбление произошло на складе, где фургоны были заполнены деньгами, предназначенными для утренней сдачи в банки и пункты выдачи наличных. Грабители попали внутрь, пристегнув себя ко дну грузовика.

Банда угрожала сотрудникам торгового комплекса Слау, Беркшир, и связала их кабельными стяжками, после чего проникла в несколько автомобилей.

Грабители скрылись на двух автомобилях и были одеты в громоздкую одежду с налобными фонариками, но неизвестно, были ли они вооружены. Преступление было тщательно спланировано, говорят в полиции.

Ограбление года в небольшом бразильском городе Аракатуба

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