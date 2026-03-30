Дерзкое ограбление в Италии: за несколько минут из музея исчезли шедевры

В ночь на 23 марта в городе Мамьяно-ди-Траверсетоло близ Пармы из фонда Magnani-Rocca похитили картины Пьера-Огюста Ренуар, Поля Сезанна и Анри Матисса. По предварительным оценкам, сумма ущерба может достигать не менее 9 млн евро.

Об этом пишет Rai News.

Что известно об ограблении

Вызывающее преступление произошло в здании Fondazione Magnani-Rocca — одной из самых известных частных коллекций Италии. Грабители действовали быстро и слаженно: по данным следствия, вся операция длилась менее трех минут.

По предварительной информации, несколько человек в масках проникли в здание ночью, сломав вход, после чего вынесли картины из зала экспозиции. Они забрали, в частности, работы "Les Poissons" Ренуара, "Tasse et plat de cerises" Сезанна и "Odalisque sur la terrasse" Матисса.

Правоохранители уже получили записи с камер видеонаблюдения и разыскивают причастных. Следователи не исключают, что речь идет о так называемом «заказном» похищении для частного коллекционера, ведь такие произведения практически невозможно продать открыто на рынке искусства.

В фонде Magnani-Rocca хранятся роботы мировых мастеров, среди которых Клод Моне, Франсиско Гойя и Питер Пауль Рубенс. Эксперты предполагают, что преступники могли планировать угнать еще больше картин, но им помешали системы безопасности.

Расследование продолжается. Правоохранители пытаются установить как исполнителей, так и возможных заказчиков резонансного ограбления.

Ранее подобный инфидент произошел в Париже. Да, преступники прибегли к ограблению Лувра — это произошло утром во время открытия музея и длилось около семи минут. Злоумышленники действовали организованно: приехали на скутерах, использовали грузовик с подъемником и проникли через окно в Галерею Аполлона. Они похитили драгоценности эпохи Наполеона, в частности, корону императрицы Евгении и другие ценные украшения. Одну из похищенных вещей нашли неподалеку от музея.