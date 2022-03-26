"Дешевая российская нефть — важнее украинской крови": министр обороны Чехии не поедет на саммит в Венгрию

Представительница чешского правительства подчеркнула, что не хочет быть участником чьей-либо избирательной кампании.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова не поедет на встречу министров обороны стран Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия), которая запланирована на следующей неделе в Венгрии.

В опубликованном в пятницу, 25 марта, сообщении в Twitter она объяснила свои мотивы, раскритиковав подход Венгрии к помощи Украине, подвергшейся военному нападению со стороны России.

"Я всегда поддерживала V4 (Вышеградскую группу — ТСН ) и мне очень жаль, что дешевая российская нефть сейчас важнее для венгерских политиков, чем украинская кровь", — написала Яна Чернохова.

До Maďarska на заседании ministrov obrany V4 (st-čt) не дойду. Следующие дни имеют volby, а не ладно, чтобы я там был на kampani. Всегда мы V4 были вовлечены, и я очень думаю, что для maďarských политиков теперь лавская российская ropа важнее, чем украинская krv. #SlavaUkraini — Jana Černochová (@jana_cernochova) 25 марта 2022

Она также напомнила, что на следующей неделе в воскресенье, 3 апреля, в Венгрии пройдут парламентские выборы, и добавила, что не хочет быть участником чьей-либо избирательной кампании.

Чернохова отметила, что не знает, поддержат ли ее решение министры обороны Словакии и Польши, отметив, что каждый должен самостоятельно принять решение.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, баллотирующийся на переизбрание, ранее заявил, что его страна не присоединится к антироссийским санкциям Европейского Союза на импорт энергоносителей. "Такие санкции нанесут ущерб нам больше, чем России", — сказал Орбан.

Венгрия также отказывается отправлять Украине оружие для борьбы с Россией и запрещает транспортировку оружия в Украину через Венгрию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, призвал венгерского лидера не колебаться с принятием решений по санкциям, когда в Украине российские кафиры занимаются массовыми убийствами.

Читайте также: