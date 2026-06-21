Дешевые дроны ломают старые правила: в НАТО объяснили, что не так из ПВО Запада

ПВО

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Дешевые беспилотники и массированные воздушные атаки заставляют Запад пересматривать традиционный подход к противовоздушной обороне.

Об этом заявил заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе сэр Джон Стрингер в интервью Business Insider.

По его словам, модель, при которой западные страны возлагались на современные истребители, дорогостоящие зенитные ракеты и способность сбивать почти каждую воздушную цель, оказалась под давлением новых угроз.

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"Времена, когда можно было просто ждать, реагировать на каждую угрозу и использовать традиционные средства, такие как скоростные истребители и отдельные зенитные ракеты, прошли", - сказал Стрингер.

Он отметил, что войны в Украине и Ближнем Востоке показывают: будущие конфликты могут существенно отличаться от тех, к которым привыкли западные армии.

Ранее Запад часто имел полный или почти полный контроль в воздухе во время операций против более слабых противников. Однако в будущих войнах НАТО может столкнуться с большими армиями, в том числе Россией или Китаем. В то же время даже меньшие игроки уже имеют доступ к дешевым дронам, которые можно запускать массово, чтобы перегружать оборону.

По словам Стрингера, западным странам придется реагировать на угрозы по-другому. Речь идет, в частности, об использовании дронов-перехватчиков, средств радиоэлектронной борьбы и более дешевых сенсоров.

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Он отметил, что современные ракеты и самолеты все еще остаются важными. Однако теперь Западу нужно значительно большее количество более дешевых средств обороны, поскольку воздушных угроз стало больше, чем когда-либо.

Стрингер объяснил, что угроза сейчас охватывает широкий спектр: от дешевых беспилотников и ударных дронов до баллистических и гиперзвуковых ракет.

Отдельной проблемой он назвал стоимость перехвата. Запад не может постоянно использовать многомиллионные ракеты против более дешевых целей.

"Самым очевидным примером ошибки было бы использование американских зенитных ракет Patriot против дронов типа Shahed. Это нерационально", - заявил он.

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Стоимость иранских ударных дронов Shahed, используемых Россией и Ираном, оценивают примерно в 20–50 тыс. долларов за единицу. Одновременно одна ракета-перехватчик Patriot PAC-3 может стоить около 3,7 млн долларов, а ее запасы ограничены и долго пополняются.

Именно поэтому в НАТО все чаще говорят о необходимости многоуровневой обороны. Дорогие системы остаются необходимыми для сложных целей, но они не могут являться единственным инструментом защиты.

Украина уже разрабатывает собственные решения, в том числе дешевые перехватчики, которые можно применять против ударных беспилотников вместо дорогих ракет. Партнеры Украины тоже начинают двигаться в этом направлении.

Впрочем, Стрингер подчеркнул, что только обороны недостаточно. По его словам, Запад должен сохранять способность избивать по местам, где производят или запускают воздушные угрозы.

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"Можно слышать, как люди говорят о борьбе не только со стрелой, но и с лучником. Это в известной степени правильно. Но на самом деле я хочу противодействовать местам, где производят стрелы", - сказал он.

По его словам, странам НАТО также следует расширять промышленную базу. Речь идет не только о классических оборонных компаниях, но и о более широкой промышленности, способной быстро адаптироваться к военным потребностям. В качестве примера он привел Украину, которая быстро разрабатывает и внедряет новые виды вооружений.

Стрингер также предупредил, что в случае Великой войны Запад может быть не способен защитить абсолютно все объекты. Из-за возрастания угроз странам придется определять приоритеты: что именно прикрывать — военные объекты, города или критическую инфраструктуру.

Кроме того, большие воздушные угрозы означают, что западные страны больше не могут считать собственный тыл гарантированно безопасным, пока их войска воюют за границей. Ракеты и дроны могут угрожать объектам, которые раньше воспринимались как недостижимые.

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В НАТО также признают, что в изменениях требуется сама система управления воздушными операциями. Большие командные центры, координирующие авиацию и ПВО, могут стать уязвимыми целями. Поэтому, по словам Стрингера, их придется делать более рассредоточенными, даже если это усложнит управление.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых договоренностях с партнерами по усилению противовоздушной обороны Украины, в частности, о получении американских лицензий на производство средств ПВО.

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