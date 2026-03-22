Дешевые технологии меняют все: Залужный о рисках большой войны на Ближнем Востоке

Трамп, Хаменеи / © ТСН.ua

Реклама

Сегодня невозможно предсказать и спрогнозировать ход и варианты окончания войны на Ближнем Востоке. События на полях русско-украинской войны совершенно изменили парадигму способов ведения войны, а следовательно, и суть боевых возможностей тех, кто хотел бы их испытать.

Об этом написал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Все определяет политическая воля

Он добавляет, что на войну в Украине некоторые смотрели из-за розовых очков.

Реклама

«Совершенно зря. Ибо сегодня относительно дешевый способ любая страна может иметь совершенно несовместимые с ее экономическим или демографическим положением боевые возможности. Было бы желание и политическая воля. Вот первое, что может быть ключевым в этом регионе, который уже охвачен войной», — считает Залужный.

Именно политическая воля, подчеркивает он, определит дальнейшую судьбу этой войны. Она будет иметь только две стратегии – разгром и истощение.

«С первой стратегией все понятно, как и с „Киевом за три дня“. Вероятно, кто-то полагал, что это возможно и в этом регионе. Однако речь идет точно уже не о трех днях. Сколько именно – пусть анализируют эксперты. А вот дальше, если по крайней мере обороняющаяся сторона перейдет к стратегии истощения, — то у атакующей стороны точно будут большие проблемы. Потому что дешевые и максимально эффективные технологии сведут на нет не только нефтяную индустрию, но и будут уничтожать экономику любого, кто попытается проверить на себе опыт Украины», — пояснил Валерий Залужный.

Также он указывает на реальную опасность, если одна из сторон попытается проверить, как работает kill zone на пустынных территориях.

Реклама

«Это уже будет крушение. Я говорю о сухопутной операции. Ибо напомню, что самое главное в технологии „kill zone“ — то, что находиться в этой зоне живым людям не только нет смысла, но и нет никакой возможности. Потому что эта зона полностью контролируется дронами, которые охотятся за людьми и машинами», — отметил Залужный.

Если кто-нибудь попытается превратить солдата в машину, добавляет он, это будет большой ошибкой. В то же время, до масштабирования различных машин, которые будут воевать с другими машинами в зонах боевых действий и глубоко в тылу на логистических маршрутах, вероятно, не дойдет. Все из-за гордости и величия.

«По их логике — это война бедных. Об этом, я, кстати, и предупреждал одного американского чиновника, как раз перед событиями в Венесуэле», — заключил эксголовком ВСУ.

Ранее эксперт предположил, какими могут быть потенциальные последствия ультиматима США в адрес Ирана. Эксперт Игорь Семиволос считает, что это демонстрирует непонимание природы иранского режима и может привести к опасной эскалации. Угрозы ударами по энергетической инфраструктуре могут быть расценены как военное преступление и спровоцировать ответные атаки по странам Персидского залива. Да, США оказываются перед выбором: либо эскалация с применением силы, либо отступление с потерей авторитета сдерживания.