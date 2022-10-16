"Дешевый российский газ — это ложь": мэр венгерской столицы раскритиковал правительство Орбана

В субботу, 15 октября, мэр венгерской столицы города Будапешта Гергей Корачонь подверг резкой критике правительство Венгрии и его главу Виктора Орбана. Он обвинил премьер-министра страны, которого называют другом Путина, во лжи о пользе покупки газа у России.

Соответствующее заявление появилось на Facebook-странице мэра Будапешта.

Гергей Корачонь заявил, что правительство Виктора Орбана ставит страну на сторону проигравших и вредит экономике Венгрии.

“То, что случалось много раз в венгерской истории, происходит снова: правительство не только ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на проигравшую сторону. То, что они не могут отличить агрессора от жертвы, не только — хотя этого было бы достаточно — морально неоправданно, но и экономически вредно. Потому что дешевый российский газ – это ложь”, – говорится в сообщении.

Он отметил, что договоренности Орбана с Путиным только вредят стране и не приносят пользы венграм.

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"Путин дает газ Венгрии по очень высокой цене, а наши повышенные коммунальные платежи лишь обогащают Путина. Фактически, скидка на коммунальные услуги была урезана по долгосрочному контракту на закупку газа, заключенному летом прошлого года, не имеющему никакого отношения ни к войне, ни к санкциям, ни в коем случае не относящимся к торговле газом. Поэтому мы ничего не получаем за безответственную политику, проводимую правительством. Мы должны выйти из тени Путина, мы должны перейти от ископаемой энергии к возобновляемой, мы должны выбрать энергонезависимость вместо энергозависимости”, — подчеркнул Корачонь.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гражданам его страны следует готовиться к затяжной войне в Европе из-за ошибочных действий властей ЕС.

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