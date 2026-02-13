Десять бойцов ВСУ "разгромили" два батальона НАТО за считанные часы

Учения НАТО / © Associated Press

Десять бойцов ВСУ за полдня разнесли 17 единиц бронетехники и нанесли 30 ударов по другим целям. За сутки войска НАТО потеряли бы два батальона, если бы этот бой был настоящим.

О таком эпизоде из масштабных учений НАТО Hedgehog 2025, которые проходили в мае прошлого года в Эстонии, пишет The Wall Street Journal.

Во время одного из сценариев учений боевая группа НАТО в составе британской бригады и эстонской дивизии общей численностью несколько тысяч военных проводила наступление.

Команда из 10-12 бойцов ВСУ, которая действовала как условный противник, с помощью дронов за полдня условно уничтожила 17 единиц бронетехники и осуществила 30 ударов по другим целям. При этом натовские войска не смогли даже установить место, откуда их атаковали, то есть не нашли позиций ВСУ.

По словам координатора беспилотных систем Эстонской лиги обороны Айвара Ханниотти, результаты для сил НАТО были «ужасными». Противник условно «ликвидировал два батальона за день», после чего они фактически потеряли боеспособность.

Как оказалось, подразделения, которые проводили наступление, не учли, насколько прозрачным стало поле боя из-за использования дронов. «Они просто ходили без маскировки, размещали палатки и бронетехнику. Все было уничтожено», — рассказал один из участников, который играл роль противника.

По словам представительницы украинской организации Aerorozvidka Марии Лемберг, многие страны НАТО до сих пор демонстрируют «фундаментальное непонимание современного поля боя» и обучают военных по устаревшим доктринам.

Украинцы во время учений применяли систему управления полем боя Delta, которая собирает разведданные в режиме реального времени, анализирует их с помощью искусственного интеллекта, определяет цели и координирует удары. Это позволяет создавать быструю «цепь поражения» по принципу «увидеть — передать — поразить».

Эстонские военные отметили, что учения стали примером того, как Украина может способствовать безопасности Европы, передавая свой боевой опыт.

Напомним, ранее сообщалось, что во время учений НАТО Joint Viking в арктических условиях командование было вынуждено попросить финских резервистов, которые выполняли роль захватчиков, поддаться американцам. Дело в том, что армии североевропейских стран НАТО, в частности Финляндии, гораздо лучше приспособлены к службе в арктическом регионе, чем военные США.