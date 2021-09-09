Десять человек погибли при пожаре в COVID-больнице в Северной Македонии: видео

Число жертв может возрасти, предупреждают в правительстве.
В Северной Македонии в среду, 8 сентября, в результате пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в городе Тетово погибли по меньшей мере десять человек.
Об этом сообщает ВВС.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что пламя охватило все здание. У главной дороги города поднялось густое облако черного дыма.
Отмечается, что спасатели потушили пожар менее чем через час после возгорания. В то же время министр здравоохранения Северной Македонии Венко Пилипче предупредил, что число жертв может возрасти.
"Это очень печальный день", — написал он в Twitter, добавив, что несколько пациентов "срочно доставлены" в больницу в Скопье.
Подробности инцидента пока неизвестны. Указывается, что помещение медучреждения построили только в прошлом году для ухода за людьми с тяжелым течением коронавируса.
Horrendous fire in Tetovo, N. Macedonia. Many casualties reported. No verified casualties and injured numbers. #fire #tetovo pic.twitter.com/yvuN4NfqZV— Besian Rustemi (@Besirustemi) September 8, 2021
A few moments ago there was an explosion at the modular # Covid_19 hospital in City of #Tetovo, #NorthMacedonia— Abdylvehab (@abdylvehab) September 8, 2021
There are also reports of casualties on patients and medical staff. The modular hospital was completely burnt down, while the fire is still active in some parts .. pic.twitter.com/bRicvLcMSB
Между тем в мексиканском штате Идальго по меньшей мере 17 человек скончались в больнице в Туле из-за нехватки кислорода. Система подачи кислорода перестала функционировать из-за отключения электроснабжения, вызванного наводнением.