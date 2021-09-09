Десять человек погибли при пожаре в COVID-больнице в Северной Македонии: видео

Десять человек погибли при пожаре в COVID-больнице в Северной Македонии: видео

Число жертв может возрасти, предупреждают в правительстве.

В Северной Македонии в среду, 8 сентября, в результате пожара в больнице для пациентов с COVID-19 в городе Тетово погибли по меньшей мере десять человек.

Об этом сообщает ВВС.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что пламя охватило все здание. У главной дороги города поднялось густое облако черного дыма.

Отмечается, что спасатели потушили пожар менее чем через час после возгорания. В то же время министр здравоохранения Северной Македонии Венко Пилипче предупредил, что число жертв может возрасти.

"Это очень печальный день", — написал он в Twitter, добавив, что несколько пациентов "срочно доставлены" в больницу в Скопье.

Подробности инцидента пока неизвестны. Указывается, что помещение медучреждения построили только в прошлом году для ухода за людьми с тяжелым течением коронавируса.

Horrendous fire in Tetovo, N. Macedonia. Many casualties reported. No verified casualties and injured numbers. #fire #tetovo pic.twitter.com/yvuN4NfqZV — Besian Rustemi (@Besirustemi) September 8, 2021

A few moments ago there was an explosion at the modular # Covid_19 hospital in City of #Tetovo, #NorthMacedonia



There are also reports of casualties on patients and medical staff. The modular hospital was completely burnt down, while the fire is still active in some parts .. pic.twitter.com/bRicvLcMSB — Abdylvehab (@abdylvehab) September 8, 2021

Между тем в мексиканском штате Идальго по меньшей мере 17 человек скончались в больнице в Туле из-за нехватки кислорода. Система подачи кислорода перестала функционировать из-за отключения электроснабжения, вызванного наводнением.

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